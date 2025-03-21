https://ria.ru/20250321/zagovor-2006359915.html

"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа

"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа - РИА Новости, 21.03.2025

"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:26:00+03:00

2025-03-21T06:26:00+03:00

2025-03-21T06:26:00+03:00

в мире

франция

украина

европа

эммануэль макрон

алексей пушков

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Тогда как Трамп добивается урегулирования, Макрон стал главным организатором усилий стран Запада, идущих в другом направлении — в направлении продолжения войны", — говорится в публикации.По словам сенатора, французский президент таким образом надеется поднять свою популярность после провальных для него внеочередных выборов 2024 года, и именно этим продиктовано желание отправить миротворцев на Украину от "коалиции желающих"."Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа", — резюмировал Пушков.Ранее агентство Bloomberg передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

https://ria.ru/20250320/merts-2006133435.html

франция

украина

европа

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в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, алексей пушков