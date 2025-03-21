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"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
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06:26 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/zagovor-2006359915.html
"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа
"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:26:00+03:00
2025-03-21T06:26:00+03:00
в мире
франция
украина
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Тогда как Трамп добивается урегулирования, Макрон стал главным организатором усилий стран Запада, идущих в другом направлении — в направлении продолжения войны", — говорится в публикации.По словам сенатора, французский президент таким образом надеется поднять свою популярность после провальных для него внеочередных выборов 2024 года, и именно этим продиктовано желание отправить миротворцев на Украину от "коалиции желающих"."Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа", — резюмировал Пушков.Ранее агентство Bloomberg передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html
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в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, алексей пушков
В мире, Франция, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков
"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа

Пушков: Макрон решил возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Тогда как Трамп добивается урегулирования, Макрон стал главным организатором усилий стран Запада, идущих в другом направлении — в направлении продолжения войны", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На Западе высмеяли план Макрона и Стармера по Украине
19 марта, 14:55
По словам сенатора, французский президент таким образом надеется поднять свою популярность после провальных для него внеочередных выборов 2024 года, и именно этим продиктовано желание отправить миротворцев на Украину от "коалиции желающих".
«
"Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа", — резюмировал Пушков.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"В истерике". Во Франции пришли в ярость из-за слов Мерца о России
Вчера, 10:44
 
В миреФранцияУкраинаЕвропаЭммануэль МакронАлексей Пушков
 
 
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