"Главный организатор": Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа
Пушков: Макрон решил возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Тогда как Трамп добивается урегулирования, Макрон стал главным организатором усилий стран Запада, идущих в другом направлении — в направлении продолжения войны", — говорится в публикации.
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По словам сенатора, французский президент таким образом надеется поднять свою популярность после провальных для него внеочередных выборов 2024 года, и именно этим продиктовано желание отправить миротворцев на Украину от "коалиции желающих".
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"Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа", — резюмировал Пушков.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.