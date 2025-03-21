https://ria.ru/20250321/zaes-2006430490.html

На ЗАЭС ввели в работу вторую высоковольтную линию энергоснабжения

На ЗАЭС ввели в работу вторую высоковольтную линию энергоснабжения - РИА Новости, 21.03.2025

На ЗАЭС ввели в работу вторую высоковольтную линию энергоснабжения

Вторая высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС, которая была отключена 11 февраля, вновь введена в работу, сообщили в в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:46:00+03:00

2025-03-21T12:46:00+03:00

2025-03-21T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вторая высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС, которая была отключена 11 февраля, вновь введена в работу, сообщили в в Telegram-канале пресс-службы станции."На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Напомним, высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" действием защиты была отключена 11 февраля текущего года", - говорится в сообщении.Уточняется, что оперативный ввод линии энергоснабжения был невозможен из-за обстрела ВСУ 12 февраля объектов энергетической инфраструктуры области, в том числе тепловой станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250318/zaes-2005712474.html

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Варвара Скокшина

запорожская аэс, запорожская область