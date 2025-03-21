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СМИ: ВВС США нанесли шесть ударов по югу йеменской провинции Ходейда
СМИ: ВВС США нанесли шесть ударов по югу йеменской провинции Ходейда - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: ВВС США нанесли шесть ударов по югу йеменской провинции Ходейда
ВВС США нанесли шесть авиаударов по югу провинции Ходейда на западе Йемена утром в пятницу, сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный движению "Ансар Алла"... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:12:00+03:00
2025-03-21T06:12:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВВС США нанесли шесть авиаударов по югу провинции Ходейда на западе Йемена утром в пятницу, сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный движению "Ансар Алла" (хуситам)."Американский агрессор атаковал район Аль-Фаза в округе Ат-Тухейта, совершив шесть налетов", — говорится в сообщении в Telegram-канале Al Masirah. Американские удары по Йемену продолжаются с вечера 15 марта, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным принять решительные меры против хуситов после того, как они заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ра
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в мире, сша, йемен, ходейда (город), дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Йемен, Ходейда (город), Дональд Трамп, Ансар Алла
СМИ: ВВС США нанесли шесть ударов по югу йеменской провинции Ходейда
Al Masirah: ВВС США нанесли шесть ударов по югу йеменской провинции Ходейда