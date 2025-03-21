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WSJ назвала США глобальным аутсайдером в военном судостроении - РИА Новости, 21.03.2025
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12:17 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/wsj-2006426498.html
WSJ назвала США глобальным аутсайдером в военном судостроении
WSJ назвала США глобальным аутсайдером в военном судостроении - РИА Новости, 21.03.2025
WSJ назвала США глобальным аутсайдером в военном судостроении
США являются "глобальным аутсайдером" в военном судостроении, Штаты отстают от большинства стран мира по темпам строительства военных кораблей, утверждает... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:17:00+03:00
2025-03-21T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США являются "глобальным аутсайдером" в военном судостроении, Штаты отстают от большинства стран мира по темпам строительства военных кораблей, утверждает американская газета Wall Street Journal. Согласно изданию, военное судостроение в США сталкивается с целым рядом проблем, среди которых устаревшее оборудование на верфях и нехватка рабочей силы. Также введенные ранее Штатами 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали из всех стран, вероятно, могут привести к увеличению стоимости металлов отечественного производства, используемых судостроителями. "Когда в 2020 году верфь Висконсина выиграла контракт на строительство нового класса фрегата ВМС, целью этого проекта было решить неприятную проблему: США сейчас - глобальный аутсайдер в строительстве военных кораблей", - говорится в публикации издания. По словам собеседника Wall Street Journal, знакомого с графиком работ, строительство нового военного корабля USS Constellation, которое должно было закончиться к 2026 году, на данный момент завершено лишь на 10%. Как отмечает газета, задержкам в строительстве привело вмешательство ВМС США, которые хотели улучшить проект. "В результате (строительство - ред.) USS Constellation, как и почти всех других американских военных кораблей, отстает от графика на несколько лет и влечет за собой миллионные бюджеты расходы", - подчеркивает издание. Wall Street Journal добавляет, что США уже отстали от "большинства стран" в строительстве военных кораблей. По данным анализа издания, из 20 недавно построенных или почти завершенных различных фрегатов других стран, все, кроме одного, были или будут построены быстрее, чем USS Constellation. Ранее в марте президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил о создании нового управления по судостроению в Белом доме с целью ускоренного строительства кораблей в стране. Он отмечал, что собирается возродить американскую судостроительную отрасль, включая коммерческое судостроение и военное судостроение.
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в мире, космос - риа наука, сша, висконсин, дональд трамп
В мире, Космос - РИА Наука, США, Висконсин, Дональд Трамп
WSJ назвала США глобальным аутсайдером в военном судостроении

WSJ назвала США глобальным аутсайдером по темпам строительства военных кораблей

© Flickr / mashleymorganКрейсер ВМС США
Крейсер ВМС США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Flickr / mashleymorgan
Крейсер ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США являются "глобальным аутсайдером" в военном судостроении, Штаты отстают от большинства стран мира по темпам строительства военных кораблей, утверждает американская газета Wall Street Journal.
Согласно изданию, военное судостроение в США сталкивается с целым рядом проблем, среди которых устаревшее оборудование на верфях и нехватка рабочей силы. Также введенные ранее Штатами 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали из всех стран, вероятно, могут привести к увеличению стоимости металлов отечественного производства, используемых судостроителями.
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"Когда в 2020 году верфь Висконсина выиграла контракт на строительство нового класса фрегата ВМС, целью этого проекта было решить неприятную проблему: США сейчас - глобальный аутсайдер в строительстве военных кораблей", - говорится в публикации издания.
По словам собеседника Wall Street Journal, знакомого с графиком работ, строительство нового военного корабля USS Constellation, которое должно было закончиться к 2026 году, на данный момент завершено лишь на 10%. Как отмечает газета, задержкам в строительстве привело вмешательство ВМС США, которые хотели улучшить проект.
"В результате (строительство - ред.) USS Constellation, как и почти всех других американских военных кораблей, отстает от графика на несколько лет и влечет за собой миллионные бюджеты расходы", - подчеркивает издание.
Wall Street Journal добавляет, что США уже отстали от "большинства стран" в строительстве военных кораблей. По данным анализа издания, из 20 недавно построенных или почти завершенных различных фрегатов других стран, все, кроме одного, были или будут построены быстрее, чем USS Constellation.
Ранее в марте президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил о создании нового управления по судостроению в Белом доме с целью ускоренного строительства кораблей в стране. Он отмечал, что собирается возродить американскую судостроительную отрасль, включая коммерческое судостроение и военное судостроение.
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