https://ria.ru/20250321/vzryvy-2006607033.html

В Запорожье прогремела серия сильных взрывов

В Запорожье прогремела серия сильных взрывов - РИА Новости, 22.03.2025

В Запорожье прогремела серия сильных взрывов

Серия объемных взрывов прозвучала в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-21T23:48:00+03:00

2025-03-21T23:48:00+03:00

2025-03-22T01:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Серия объемных взрывов прозвучала в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучала серия объемных взрывов. Местные жители сообщают о не менее шести. Также в городе слышна стрельба из стрелкового оружия", - сказал Рогов. По его словам, в Запорожье и пригороде сосредоточено множество военных объектов ВСУ, которые прикрывает украинская ПВО. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006601336.html

https://ria.ru/20250321/ataka-2006595397.html

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россия

запорожская область

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