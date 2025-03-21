В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Полтаве на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога.
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"В Полтаве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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