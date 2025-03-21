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В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:42 21.03.2025 (обновлено: 00:50 22.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vzryv-2006606417.html
В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме
В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости, 22.03.2025
В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме
В Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-21T23:42:00+03:00
2025-03-22T00:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы", — написал он. По его словам, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа.По предварительным данным, погибших нет, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, уточнил Слюсарь. Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте.Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах, добавил глава региона.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По информации Минобороны, за предыдущую ночь над Ростовской областью сбили четыре дрона.
https://ria.ru/20250321/ataka-2006595397.html
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ростов-на-дону, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«
"Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы", — написал он.
По его словам, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа.
По предварительным данным, погибших нет, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, уточнил Слюсарь. Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте.
Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах, добавил глава региона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По информации Минобороны, за предыдущую ночь над Ростовской областью сбили четыре дрона.
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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