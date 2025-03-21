https://ria.ru/20250321/vzryv-2006606417.html

В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме

В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости, 22.03.2025

В Ростове-на-Дону из-за атаки дрона произошел взрыв в многоквартирном доме

В Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-21T23:42:00+03:00

2025-03-21T23:42:00+03:00

2025-03-22T00:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы", — написал он. По его словам, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа.По предварительным данным, погибших нет, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, уточнил Слюсарь. Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте.Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах, добавил глава региона.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По информации Минобороны, за предыдущую ночь над Ростовской областью сбили четыре дрона.

https://ria.ru/20250321/ataka-2006595397.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, происшествия