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На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв - РИА Новости, 21.03.2025
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04:25 21.03.2025 (обновлено: 10:45 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vzryv-2006353214.html
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв - РИА Новости, 21.03.2025
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв
Взрыв произошел на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T04:25:00+03:00
2025-03-21T10:45:00+03:00
происшествия
кавказский район
краснодарский край
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрыв произошел на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края."В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека... Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров", — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти в процессе тушения произошел из-за разгерметизации горящего резервуара, в результате пострадали двое пожарных, повреждены три машины. Пострадавшим на месте оперативно оказали первую помощь, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения, жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.Общая площадь возгорания выросла до десяти тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем участвуют 456 человек и 181 единица техники.В среду утром власти Кубани заявили, что при отражении атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза рядом со станицей. Оказался поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания изначально составляла 20 "квадратов", позже она выросла до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
https://ria.ru/20250315/pozhar-2005215591.html
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кавказский район
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происшествия, кавказский район, краснодарский край
Происшествия, Кавказский район, Краснодарский край
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв

На горящей на Кубани нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрыв произошел на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края.
«
Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека... Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров", — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
15 марта, 17:21
Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти в процессе тушения произошел из-за разгерметизации горящего резервуара, в результате пострадали двое пожарных, повреждены три машины. Пострадавшим на месте оперативно оказали первую помощь, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения, жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.
Общая площадь возгорания выросла до десяти тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем участвуют 456 человек и 181 единица техники.
В среду утром власти Кубани заявили, что при отражении атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза рядом со станицей. Оказался поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания изначально составляла 20 "квадратов", позже она выросла до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
Пожар в Одессе. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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