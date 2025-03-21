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На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв

На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв - РИА Новости, 21.03.2025

На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв

Взрыв произошел на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T04:25:00+03:00

2025-03-21T04:25:00+03:00

2025-03-21T10:45:00+03:00

происшествия

кавказский район

краснодарский край

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрыв произошел на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края."В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека... Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров", — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти в процессе тушения произошел из-за разгерметизации горящего резервуара, в результате пострадали двое пожарных, повреждены три машины. Пострадавшим на месте оперативно оказали первую помощь, их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения, жизни и здоровью сотрудников угрозы нет.Общая площадь возгорания выросла до десяти тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем участвуют 456 человек и 181 единица техники.В среду утром власти Кубани заявили, что при отражении атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза рядом со станицей. Оказался поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания изначально составляла 20 "квадратов", позже она выросла до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.

https://ria.ru/20250315/pozhar-2005215591.html

https://ria.ru/20250320/pozhar-2006339463.html

кавказский район

краснодарский край

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происшествия, кавказский район, краснодарский край