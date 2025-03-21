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Вологодские ветераны получат региональную выплату к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:01 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vyplaty-2006540652.html
Вологодские ветераны получат региональную выплату к 80-летию Победы
Вологодские ветераны получат региональную выплату к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
Вологодские ветераны получат региональную выплату к 80-летию Победы
Власти Вологодской области предоставят единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей к 80-летию Победы участникам и инвалидам, вдовам погибших и умерших... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:01:00+03:00
2025-03-21T17:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
вологодская область
ленинград
георгий филимонов
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Власти Вологодской области предоставят единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей к 80-летию Победы участникам и инвалидам, вдовам погибших и умерших воинов Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, сообщила пресс-служба губернатора региона. &quot;Мы помним, чтим и гордимся нашими героическими предками, чьи ратные подвиги позволили сберечь нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Вологжане внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы советского народа, поэтому к ее 80-летней годовщине мы ввели региональную единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Получить ее смогут инвалиды и участники, вдовы погибших и умерших воинов Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей&quot;, - сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, перечислять выплаты начнут в апреле. Для получения региональной единовременной выплаты необходимо подать заявление и приложить копию удостоверения на льготу. Заявления принимаются в филиалах Центра социальных выплат, которые есть в каждом муниципальном образовании Вологодской области.
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общество, вологодская область, ленинград, георгий филимонов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Вологодская область, Ленинград, Георгий Филимонов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вологодские ветераны получат региональную выплату к 80-летию Победы

Вологодские ветераны к 80-летию Победы получат региональную выплату в 20 тыс руб

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Власти Вологодской области предоставят единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей к 80-летию Победы участникам и инвалидам, вдовам погибших и умерших воинов Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, сообщила пресс-служба губернатора региона.
«

"Мы помним, чтим и гордимся нашими героическими предками, чьи ратные подвиги позволили сберечь нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Вологжане внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы советского народа, поэтому к ее 80-летней годовщине мы ввели региональную единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Получить ее смогут инвалиды и участники, вдовы погибших и умерших воинов Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей", - сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, перечислять выплаты начнут в апреле.
Для получения региональной единовременной выплаты необходимо подать заявление и приложить копию удостоверения на льготу. Заявления принимаются в филиалах Центра социальных выплат, которые есть в каждом муниципальном образовании Вологодской области.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВологодская областьЛенинградГеоргий Филимонов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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