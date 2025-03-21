https://ria.ru/20250321/vyplata-2006601920.html

В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы

В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025

В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы

Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:52:00+03:00

2025-03-21T22:52:00+03:00

2025-03-21T22:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

александр дрозденко

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти - 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. И 10 тысяч рублей – вдовам ветеранов и детям войны", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы Ленобласти, в регионе к мерам поддержки ветеранов войны добавлен ремонт квартир. Субсидия на ремонт составит 200 тысяч рублей. Также будет продолжена программа капитального ремонта частных домов участников войны.

https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html

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Наталья Макарова

общество, ленинград, александр дрозденко, 80-летие победы в великой отечественной войне