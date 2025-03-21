Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:52 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vyplata-2006601920.html
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы
Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:52:00+03:00
2025-03-21T22:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
александр дрозденко
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_ba96dc3c24888c92a94da155d5c2efd2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти - 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. И 10 тысяч рублей – вдовам ветеранов и детям войны", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы Ленобласти, в регионе к мерам поддержки ветеранов войны добавлен ремонт квартир. Субсидия на ремонт составит 200 тысяч рублей. Также будет продолжена программа капитального ремонта частных домов участников войны.
https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_138:0:2350:1659_1920x0_80_0_0_ddfb1612d5043c49ca6afb347b254fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, александр дрозденко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Александр Дрозденко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы

В Ленинградской области ветераны и дети войны получат выплату к 80-летию Победы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти - 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. И 10 тысяч рублей – вдовам ветеранов и детям войны", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы Ленобласти, в регионе к мерам поддержки ветеранов войны добавлен ремонт квартир. Субсидия на ремонт составит 200 тысяч рублей. Также будет продолжена программа капитального ремонта частных домов участников войны.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ
20 марта, 21:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградАлександр Дрозденко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала