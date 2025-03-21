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В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы
Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:52:00+03:00
2025-03-21T22:52:00+03:00
2025-03-21T22:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
александр дрозденко
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Ленобласть вводит единовременную выплату в год 80-летия Победы отдельным категориям граждан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти - 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. И 10 тысяч рублей – вдовам ветеранов и детям войны", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы Ленобласти, в регионе к мерам поддержки ветеранов войны добавлен ремонт квартир. Субсидия на ремонт составит 200 тысяч рублей. Также будет продолжена программа капитального ремонта частных домов участников войны.
https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ленинград, александр дрозденко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Александр Дрозденко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ленинградской области ввели две новые выплаты к 80-летию Победы
В Ленинградской области ветераны и дети войны получат выплату к 80-летию Победы