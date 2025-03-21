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Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией - РИА Новости, 21.03.2025
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией
Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:35:00+03:00
2025-03-21T05:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости."Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это", — сказал он. Вулин напомнил, что ранее спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями, и оно остается в силе.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.Пятнадцатого марта в Белграде прошел митинг, в котором, по данным МВД Сербии, приняли участие 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники сербского лидера.
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в мире, россия, сербия, александр вулин
В мире, Россия, Сербия, Александр Вулин
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией
Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией