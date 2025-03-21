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Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией - РИА Новости, 21.03.2025
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05:35 21.03.2025 (обновлено: 07:35 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vulin-2006356716.html
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией - РИА Новости, 21.03.2025
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией
Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:35:00+03:00
2025-03-21T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости."Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это", — сказал он. Вулин напомнил, что ранее спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями, и оно остается в силе.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.Пятнадцатого марта в Белграде прошел митинг, в котором, по данным МВД Сербии, приняли участие 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники сербского лидера.
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в мире, россия, сербия, александр вулин
В мире, Россия, Сербия, Александр Вулин
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветной революцией

Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости.
«
"Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это", — сказал он.
Вулин напомнил, что ранее спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями, и оно остается в силе.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Пятнадцатого марта в Белграде прошел митинг, в котором, по данным МВД Сербии, приняли участие 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники сербского лидера.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно, заявил Вулин
04:12
 
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