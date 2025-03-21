https://ria.ru/20250321/vulin-2006350376.html

Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин

Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин - РИА Новости, 21.03.2025

Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин

Сербия не собирается национализировать компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, "Газпром нефть" и "Газпром" - ее... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T03:09:00+03:00

2025-03-21T03:09:00+03:00

2025-03-21T03:16:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сербия не собирается национализировать компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, "Газпром нефть" и "Газпром" - ее законные владельцы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "С позиции Сербии могут сказать, что NIS не будет национализирован. Все, что будет делаться (с компанией), будет с согласия законного владельца компании "Нефтяной индустрии Сербии", а это российские госкомпании. Сербы – не трусы и не грабители, и мы не будем отнимать NIS", - заявил Вулин РИА Новости. Он заверил, что правительство Сербии ищет способ, чтобы предприятие продолжало нормально работать и после вступления санкций США в силу. "Правительство разрабатывает несколько сценариев, но ни один из них не предусматривает отъем российской собственности", - заверил он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,15%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.

https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005816345.html

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экономика, сша, сербия, белград (город), александр вулин, александр вучич, газпром нефть, газпром