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Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин - РИА Новости, 21.03.2025
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03:09 21.03.2025 (обновлено: 03:16 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vulin-2006350376.html
Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин
Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин - РИА Новости, 21.03.2025
Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин
Сербия не собирается национализировать компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, "Газпром нефть" и "Газпром" - ее... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:09:00+03:00
2025-03-21T03:16:00+03:00
экономика
сша
сербия
белград (город)
александр вулин
александр вучич
газпром нефть
газпром
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сербия не собирается национализировать компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, "Газпром нефть" и "Газпром" - ее законные владельцы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "С позиции Сербии могут сказать, что NIS не будет национализирован. Все, что будет делаться (с компанией), будет с согласия законного владельца компании "Нефтяной индустрии Сербии", а это российские госкомпании. Сербы – не трусы и не грабители, и мы не будем отнимать NIS", - заявил Вулин РИА Новости. Он заверил, что правительство Сербии ищет способ, чтобы предприятие продолжало нормально работать и после вступления санкций США в силу. "Правительство разрабатывает несколько сценариев, но ни один из них не предусматривает отъем российской собственности", - заверил он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,15%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.
https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html
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экономика, сша, сербия, белград (город), александр вулин, александр вучич, газпром нефть, газпром
Экономика, США, Сербия, Белград (город), Александр Вулин, Александр Вучич, Газпром нефть, Газпром
Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин

Вулин: Сербия не собирается национализировать NIS

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сербия не собирается национализировать компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которая попала под американские санкции, "Газпром нефть" и "Газпром" - ее законные владельцы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"С позиции Сербии могут сказать, что NIS не будет национализирован. Все, что будет делаться (с компанией), будет с согласия законного владельца компании "Нефтяной индустрии Сербии", а это российские госкомпании. Сербы – не трусы и не грабители, и мы не будем отнимать NIS", - заявил Вулин РИА Новости.
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Он заверил, что правительство Сербии ищет способ, чтобы предприятие продолжало нормально работать и после вступления санкций США в силу.
"Правительство разрабатывает несколько сценариев, но ни один из них не предусматривает отъем российской собственности", - заверил он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,15%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.
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ЭкономикаСШАСербияБелград (город)Александр ВулинАлександр ВучичГазпром нефтьГазпром
 
 
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