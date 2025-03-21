https://ria.ru/20250321/vtb-2006570946.html

Ставки по вкладам могут продолжить движение вниз, считают в ВТБ

Ставки по вкладам могут продолжить движение вниз, считают в ВТБ - РИА Новости, 21.03.2025

Ставки по вкладам могут продолжить движение вниз, считают в ВТБ

После решения Банка России оставить ключевую ставку неизменной ставки по вкладам физлиц на рынке сбережений могут продолжить движение вниз, сообщила... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:04:00+03:00

2025-03-21T19:04:00+03:00

2025-03-21T19:04:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. После решения Банка России оставить ключевую ставку неизменной ставки по вкладам физлиц на рынке сбережений могут продолжить движение вниз, сообщила пресс-служба ВТБ. Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Показатель остаётся на этом уровне около пяти месяцев - после повышения на 2 процентных пункта на заседании в конце октября. "После решения ЦБ РФ ставки по вкладам физлиц на рынке могут продолжить движение вниз. Пока пиковые значения держатся на уровне ключевой ставки, и у вкладчиков остается возможность выгодно разместить свои средства. В дальнейшем доходность по вкладам может прийти к более привычному значению ниже уровня ключевой ставки. На рынке розничного кредитования возможны точечные изменения, но спрос продолжит сокращаться", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления ВТБ Георгия Горшкова. В пресс-релизе также даётся прогноз, что рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. "Несмотря на снижение ставок, пиковые значения пока остаются на уровне ключевой ставки. Основной фокус банков направлен на привлечение средств на сроки три-шесть месяцев, и эта ситуация сохранится. По накопительным счетам приветственная ставка также сопоставима с уровнем ключевой", - говорится там. В то же время ВТБ предполагает, что на рынке кредитования физлиц ставки сохранятся на прежнем уровне, пока регулятор придерживается консервативной монетарной политики, и рассчитывать на значительное снижение ставок здесь не стоит. Наиболее сложной ситуация будет в сегменте автомобильного кредитования, где сокращение выдач по итогам года может быть существеннее, чем прогнозировалось ранее, считают в банке. "Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент "вдолгую". На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится" - заключает Горшков.

https://ria.ru/20250228/stavka-2002116031.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, россия