https://ria.ru/20250321/vsu-2006601336.html

Очевидцы рассказали, что ВСУ в Курской области внушали местным жителям

Очевидцы рассказали, что ВСУ в Курской области внушали местным жителям - РИА Новости, 21.03.2025

Очевидцы рассказали, что ВСУ в Курской области внушали местным жителям

Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, внушали местным жителям, что в России им делать нечего, и в то же время говорили, как их ненавидят на Украине, РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:46:00+03:00

2025-03-21T22:46:00+03:00

2025-03-21T22:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, внушали местным жителям, что в России им делать нечего, и в то же время говорили, как их ненавидят на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные жители курского села Казачья Локня, которые больше полугода находились на оккупированной территории. По словам эвакуированных жительниц Казачьей Локни Александры и Ольги, украинские военные отобрали у людей телефоны, телевизоры, транспорт и даже велосипеды. Кроме того, людям раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами. На оккупированной территории женщины провели семь месяцев, в марте российские военные их эвакуировали. "Семь месяцев нам (оккупировавшие село украинские военные – ред.) внушали, что нам в России делать нечего", - сказала Ольга. По словам ее матери Александры, боевики ВСУ убеждали жителей уезжать на Украину. "Езжайте на Украину, постоянно говорили (военнослужащие ВСУ – ред.), мол, вы хотя бы там выживете. И в то же время говорили: наши (украинцы – ред.)... вас ненавидят", - сказала женщина. Ольга подтвердила ее слова о том, как военные ВСУ описывали отношение к россиянам на Украине. "Я вот, говорит (украинский военный – ред.), стою с вами, разговариваю, а если бы моя мама увидела то, что я с тобой разговариваю, она бы тебе выколола глаза и глотку перегрызла", - привела слова украинского солдата Ольга. При этом, по словам ее матери, украинские военные отрицали, что Украина, Белоруссия и Россия были одной страной. "(Украинские военные говорили, что – ред.) мы никогда не дружили с вами (с РФ – ред.), мы (Украина – ред.) хотим в Европу", - рассказала женщина. В пятницу сотрудники полиции вручили российские паспорта трем жителям Казачьей Локни взаимен утраченных - Александре, а также ее внукам, одному из которых недавно исполнилось 14 лет. Как рассказали РИА Новости в УМВД по Курской области, документы подготовили за сутки, кроме того, граждане были освобождены от уплаты госпошлины. В региональном управлении МВД добавили, что сотрудники полиции несут службу на освобожденных территориях, а также проводят мероприятия по обеспечению безопасности в населенных пунктах. Минобороны РФ сообщило об освобождении районного центра Суджи 13 марта, а об освобождении Казачьей Локни - 12 марта.

https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html

https://ria.ru/20250321/vsu-2006487079.html

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украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, суджа