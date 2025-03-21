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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
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15:22 21.03.2025 (обновлено: 15:31 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vsu-2006497223.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, сообщило в пятницу... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:22:00+03:00
2025-03-21T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69120 военнослужащих, 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2210 боевых бронированных машин, 2503 автомобиля, 568 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину ."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006477334.html
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вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВС России уничтожили более 240 украинских боевиков в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области
Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район
Вчера, 14:53
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69120 военнослужащих, 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2210 боевых бронированных машин, 2503 автомобиля, 568 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину .
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияСША
 
 
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