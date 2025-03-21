https://ria.ru/20250321/vsu-2006497223.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, сообщило в пятницу... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:22:00+03:00

2025-03-21T15:22:00+03:00

2025-03-21T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004681431_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff6e10bf052a1d89ca82c149e3144da0.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69120 военнослужащих, 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2210 боевых бронированных машин, 2503 автомобиля, 568 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину ."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006477334.html

https://ria.ru/20250321/vsu-2006475117.html

курская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, сша