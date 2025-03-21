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ВСУ заставляли пленных бойцов передавать привет родным, заявили в ОП - РИА Новости, 21.03.2025
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15:04 21.03.2025 (обновлено: 15:05 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vsu-2006487079.html
ВСУ заставляли пленных бойцов передавать привет родным, заявили в ОП
ВСУ заставляли пленных бойцов передавать привет родным, заявили в ОП - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ заставляли пленных бойцов передавать привет родным, заявили в ОП
ВСУ избивали пленных российских военнослужащих и под угрозой смерти заставляли "передавать привет" своим родственникам на видео, заявил член Общественный палаты РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:04:00+03:00
2025-03-21T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ избивали пленных российских военнослужащих и под угрозой смерти заставляли "передавать привет" своим родственникам на видео, заявил член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала о преступлениях ВСУ и СБУ в отношении российских военнослужащих, проходит в пятницу в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Очень много украинских военнослужащих заставляли окровавленных полумертвых людей (пленных российских солдат - ред.) передавать "привет" своим родственникам. Представляете, люди умирают окровавленные со следами пыток, и они пересылают видео, либо по видеосвязи заставляют им (родственникам - ред.) передавать "привет". Мне неподвластно, что приятного в том, чтобы получать "привет" от полумертвого человека, которого забивают до смерти", - сказал автор доклада Григорьев. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ также рассказал, что российских солдат во время пыток также заставляют петь украинские песни. "Практически всех военнопленных заставляют под страхом смерти после пыток, во время пыток, иногда прямо непосредственно во время пыток записывать разнообразные видео, говорить о том, что с ними все хорошо, все нормально, либо какие-то слова против Российской Федерации, какие-то призывы против Российской Федерации. 100% таких видео делаются под угрозой смерти, то есть сзади стоит человек с пистолетом, автоматом и говорит: "Если ты это не скажешь, мы тебя сейчас убьем", - добавил Григорьев.
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россия, москва, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ заставляли пленных бойцов передавать привет родным, заявили в ОП

Григорьев: ВСУ избивали российских бойцов и заставляли передавать привет родным

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ избивали пленных российских военнослужащих и под угрозой смерти заставляли "передавать привет" своим родственникам на видео, заявил член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала о преступлениях ВСУ и СБУ в отношении российских военнослужащих, проходит в пятницу в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"Очень много украинских военнослужащих заставляли окровавленных полумертвых людей (пленных российских солдат - ред.) передавать "привет" своим родственникам. Представляете, люди умирают окровавленные со следами пыток, и они пересылают видео, либо по видеосвязи заставляют им (родственникам - ред.) передавать "привет". Мне неподвластно, что приятного в том, чтобы получать "привет" от полумертвого человека, которого забивают до смерти", - сказал автор доклада Григорьев.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ также рассказал, что российских солдат во время пыток также заставляют петь украинские песни.
"Практически всех военнопленных заставляют под страхом смерти после пыток, во время пыток, иногда прямо непосредственно во время пыток записывать разнообразные видео, говорить о том, что с ними все хорошо, все нормально, либо какие-то слова против Российской Федерации, какие-то призывы против Российской Федерации. 100% таких видео делаются под угрозой смерти, то есть сзади стоит человек с пистолетом, автоматом и говорит: "Если ты это не скажешь, мы тебя сейчас убьем", - добавил Григорьев.
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