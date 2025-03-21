ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район
Российские бойцы уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пробраться в Суджанский район
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Российские разведчики раскрывают группы ВСУ, которые пытаются пройти в Суджанский район Курской области, артиллерия и беспилотники РФ уничтожают диверсантов, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".
"ВСУ через лесные массивы продолжают перебрасывать штурмовые группы в суджанское приграничье - перемещение личного состава своевременно вскрывается российской разведкой, живая сила уничтожается артиллеристами и операторами БПЛА", - сообщил собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.