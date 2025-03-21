https://ria.ru/20250321/vsu-2006477334.html

ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район

ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район - РИА Новости, 21.03.2025

ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район

Российские разведчики раскрывают группы ВСУ, которые пытаются пройти в Суджанский район Курской области, артиллерия и беспилотники РФ уничтожают диверсантов,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:53:00+03:00

2025-03-21T14:53:00+03:00

2025-03-21T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

дмитрий медведев

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Российские разведчики раскрывают группы ВСУ, которые пытаются пройти в Суджанский район Курской области, артиллерия и беспилотники РФ уничтожают диверсантов, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север"."ВСУ через лесные массивы продолжают перебрасывать штурмовые группы в суджанское приграничье - перемещение личного состава своевременно вскрывается российской разведкой, живая сила уничтожается артиллеристами и операторами БПЛА", - сообщил собеседник агентства.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006475117.html

https://ria.ru/20250321/vsu-2006449852.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов