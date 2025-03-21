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ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 21.03.2025 (обновлено: 16:17 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vsu-2006477334.html
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район - РИА Новости, 21.03.2025
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район
Российские разведчики раскрывают группы ВСУ, которые пытаются пройти в Суджанский район Курской области, артиллерия и беспилотники РФ уничтожают диверсантов,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:53:00+03:00
2025-03-21T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Российские разведчики раскрывают группы ВСУ, которые пытаются пройти в Суджанский район Курской области, артиллерия и беспилотники РФ уничтожают диверсантов, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север"."ВСУ через лесные массивы продолжают перебрасывать штурмовые группы в суджанское приграничье - перемещение личного состава своевременно вскрывается российской разведкой, живая сила уничтожается артиллеристами и операторами БПЛА", - сообщил собеседник агентства.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006475117.html
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курская область
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россия, курская область, суджанский район, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов
ВС России уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пройти в Суджанский район

Российские бойцы уничтожают группы ВСУ, пытающиеся пробраться в Суджанский район

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Российские разведчики раскрывают группы ВСУ, которые пытаются пройти в Суджанский район Курской области, артиллерия и беспилотники РФ уничтожают диверсантов, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".
"ВСУ через лесные массивы продолжают перебрасывать штурмовые группы в суджанское приграничье - перемещение личного состава своевременно вскрывается российской разведкой, живая сила уничтожается артиллеристами и операторами БПЛА", - сообщил собеседник агентства.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП
Вчера, 14:48
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны
Вчера, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВалерий Герасимов
 
 
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