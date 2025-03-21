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ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП - РИА Новости, 21.03.2025
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14:48 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vsu-2006475117.html
ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП
ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП
Украинские военные превратили дорогу к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти" для российских военнопленных, систематически избивая и подвергая их пыткам на каждом... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:48:00+03:00
2025-03-21T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинские военные превратили дорогу к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти" для российских военнопленных, систематически избивая и подвергая их пыткам на каждом блокпосту, заявил член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов о преступлениях вооруженных сил Украины и службы безопасности Украины по отношению к российским военнослужащим, проходит в пятницу в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Дорога смерти в концентрационные лагеря, в СИЗО, которые находятся в Харькове. Везут уже запытанных, полумертвых российских военнопленных. Останавливают на каждом блокпосту, и там украинские военнослужащие избивают, в том числе битами, простреливают конечности и издеваются. Таких остановок 5-7. Не все доезжают живыми до СИЗО", - сказал автор доклада Григорьев. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ привел цитату освобожденного из плена российского военнослужащего, который рассказал об избиениях на блокпостах, и добавил, что пытки продолжаются и в концентрационных лагерях, и в СИЗО. "Особой ненавистью, особым пыткам подвергаются люди из Бурятии и из Якутии. Огромна почему-то ненависть к ним", - добавил Григорьев.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006449852.html
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харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП

Григорьев: ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти" для пленных

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинские военные превратили дорогу к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти" для российских военнопленных, систематически избивая и подвергая их пыткам на каждом блокпосту, заявил член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов о преступлениях вооруженных сил Украины и службы безопасности Украины по отношению к российским военнослужащим, проходит в пятницу в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"Дорога смерти в концентрационные лагеря, в СИЗО, которые находятся в Харькове. Везут уже запытанных, полумертвых российских военнопленных. Останавливают на каждом блокпосту, и там украинские военнослужащие избивают, в том числе битами, простреливают конечности и издеваются. Таких остановок 5-7. Не все доезжают живыми до СИЗО", - сказал автор доклада Григорьев.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ привел цитату освобожденного из плена российского военнослужащего, который рассказал об избиениях на блокпостах, и добавил, что пытки продолжаются и в концентрационных лагерях, и в СИЗО.
"Особой ненавистью, особым пыткам подвергаются люди из Бурятии и из Якутии. Огромна почему-то ненависть к ним", - добавил Григорьев.
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