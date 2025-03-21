https://ria.ru/20250321/vsu-2006475117.html

ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП

ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП - РИА Новости, 21.03.2025

ВСУ превратили путь к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти", заявили в ОП

Украинские военные превратили дорогу к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти" для российских военнопленных, систематически избивая и подвергая их пыткам на каждом... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:48:00+03:00

2025-03-21T14:48:00+03:00

2025-03-21T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинские военные превратили дорогу к СИЗО в Харькове в "дорогу смерти" для российских военнопленных, систематически избивая и подвергая их пыткам на каждом блокпосту, заявил член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов о преступлениях вооруженных сил Украины и службы безопасности Украины по отношению к российским военнослужащим, проходит в пятницу в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Дорога смерти в концентрационные лагеря, в СИЗО, которые находятся в Харькове. Везут уже запытанных, полумертвых российских военнопленных. Останавливают на каждом блокпосту, и там украинские военнослужащие избивают, в том числе битами, простреливают конечности и издеваются. Таких остановок 5-7. Не все доезжают живыми до СИЗО", - сказал автор доклада Григорьев. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ привел цитату освобожденного из плена российского военнослужащего, который рассказал об избиениях на блокпостах, и добавил, что пытки продолжаются и в концентрационных лагерях, и в СИЗО. "Особой ненавистью, особым пыткам подвергаются люди из Бурятии и из Якутии. Огромна почему-то ненависть к ним", - добавил Григорьев.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006449852.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006442236.html

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