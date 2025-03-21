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На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ
На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ - РИА Новости, 21.03.2025
На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ
Остаточный газ загорелся в трубопроводе диаметром 1400 миллиметров после подрыва ВСУ газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, возгорание уже... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:48:00+03:00
2025-03-21T13:48:00+03:00
2025-03-21T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Остаточный газ загорелся в трубопроводе диаметром 1400 миллиметров после подрыва ВСУ газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, возгорание уже прекратилось, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее СК РФ сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте. "При подрыве трубопровода диаметром 1400 миллиметров произошло горение находящегося под давлением остаточного газа", - сказал собеседник агентства. По его словам, выгорание остатков газа в трубе прекратилось. "Транзит газа по этому трубопроводу был приостановлен три месяца назад", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250320/provokatsiya-2006208453.html
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Остаточный газ загорелся в трубопроводе диаметром 1400 миллиметров после подрыва ВСУ газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, возгорание уже прекратилось, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее СК РФ сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте.
"При подрыве трубопровода диаметром 1400 миллиметров произошло горение находящегося под давлением остаточного газа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, выгорание остатков газа в трубе прекратилось. "Транзит газа по этому трубопроводу был приостановлен три месяца назад", - отметил собеседник агентства.