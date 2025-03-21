https://ria.ru/20250321/vsu-2006452151.html

На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ

На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ - РИА Новости, 21.03.2025

На "Судже" после подрыва ВСУ загорелся остаточный газ

Остаточный газ загорелся в трубопроводе диаметром 1400 миллиметров после подрыва ВСУ газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, возгорание уже... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:48:00+03:00

2025-03-21T13:48:00+03:00

2025-03-21T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Остаточный газ загорелся в трубопроводе диаметром 1400 миллиметров после подрыва ВСУ газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, возгорание уже прекратилось, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее СК РФ сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте. "При подрыве трубопровода диаметром 1400 миллиметров произошло горение находящегося под давлением остаточного газа", - сказал собеседник агентства. По его словам, выгорание остатков газа в трубе прекратилось. "Транзит газа по этому трубопроводу был приостановлен три месяца назад", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250320/provokatsiya-2006208453.html

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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)