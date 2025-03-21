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ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vsu-2006449852.html
ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны
ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны
ВСУ использовали газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в курском приграничье в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов, заявило... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:37:00+03:00
2025-03-21T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ использовали газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в курском приграничье в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов, заявило министерство обороны РФ. По данным ведомства, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа. "Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ. Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов", - говорится в заявлении.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны

Минобороны: ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт

© Кадр видео из соцсетейДым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ использовали газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в курском приграничье в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов, заявило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа.
"Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ. Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов", - говорится в заявлении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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