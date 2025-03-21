https://ria.ru/20250321/vsu-2006449852.html

ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны

ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.03.2025

ВСУ использовали ГИС "Суджа" как логистический пункт, заявило Минобороны

ВСУ использовали газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в курском приграничье в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов, заявило... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:37:00+03:00

2025-03-21T13:37:00+03:00

2025-03-21T13:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ использовали газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в курском приграничье в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов, заявило министерство обороны РФ. По данным ведомства, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа. "Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ. Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250321/sk-2006375008.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)