https://ria.ru/20250321/vsu-2006398666.html

Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи

Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи - РИА Новости, 21.03.2025

Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи

Солдат ВСУ украл по просьбе супруги кожаный диван в оккупированной Судже Курской области и, выбив дверь магазина машиной, вывез его, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:47:00+03:00

2025-03-21T10:47:00+03:00

2025-03-21T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Солдат ВСУ украл по просьбе супруги кожаный диван в оккупированной Судже Курской области и, выбив дверь магазина машиной, вывез его, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница города Валентина Щербакова. "Захожу в магазин... Центр торговый у нас, (отдел. — Прим. ред.) мебель там… Слышу разговор двоих (солдат ВСУ. — Прим. ред.): "Мне жена сказала привезти мягкий диван кожаный, я посмотрел, тут нету ничего. Так что-то прикинул там, ей снял и отправил". Она сказала: "Нет, такой мне не надо, мне ищи именно такой". Говорит, нашел, заехал, машиной сбил дверь, погрузил диван и поехал", — сказала Щербакова, уточнив, что запрос от жены украинского боевика был именно на светлый кожаный диван. По словам женщины, торгового центра, где она стала свидетельницей диалога о диване, теперь уже нет: солдаты ВСУ "разбили и попалили" здание. Раньше, отметила жительница Суджи, в этом торговом центре располагались гастроном, мебельный магазин, аптека, мастерские. Она добавила, что украинцы "все тащили". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС Российской Федерации освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.

https://ria.ru/20250319/sudzha-2005861518.html

https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html

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Жительница Суджи: солдат ВСУ по просьбе жены украл диван из магазина Солдат ВСУ подобрал по просьбе супруги кожаный диван в Судже во время оккупации и, выбив дверь магазина машиной, вывез его, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница города. 2025-03-21T10:47 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность