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Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 21.03.2025 (обновлено: 14:01 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vsu-2006398666.html
Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи
Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи - РИА Новости, 21.03.2025
Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи
Солдат ВСУ украл по просьбе супруги кожаный диван в оккупированной Судже Курской области и, выбив дверь магазина машиной, вывез его, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:47:00+03:00
2025-03-21T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Солдат ВСУ украл по просьбе супруги кожаный диван в оккупированной Судже Курской области и, выбив дверь магазина машиной, вывез его, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница города Валентина Щербакова. "Захожу в магазин... Центр торговый у нас, (отдел. — Прим. ред.) мебель там… Слышу разговор двоих (солдат ВСУ. — Прим. ред.): "Мне жена сказала привезти мягкий диван кожаный, я посмотрел, тут нету ничего. Так что-то прикинул там, ей снял и отправил". Она сказала: "Нет, такой мне не надо, мне ищи именно такой". Говорит, нашел, заехал, машиной сбил дверь, погрузил диван и поехал", — сказала Щербакова, уточнив, что запрос от жены украинского боевика был именно на светлый кожаный диван. По словам женщины, торгового центра, где она стала свидетельницей диалога о диване, теперь уже нет: солдаты ВСУ "разбили и попалили" здание. Раньше, отметила жительница Суджи, в этом торговом центре располагались гастроном, мебельный магазин, аптека, мастерские. Она добавила, что украинцы "все тащили". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС Российской Федерации освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005861518.html
https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html
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60
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Жительница Суджи: солдат ВСУ по просьбе жены украл диван из магазина
Солдат ВСУ подобрал по просьбе супруги кожаный диван в Судже во время оккупации и, выбив дверь магазина машиной, вывез его, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница города.
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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Солдат ВСУ по просьбе жены украл диван, рассказала жительница Суджи

Жительница Суджи Щербакова: солдат ВСУ по просьбе жены украл диван

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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Солдат ВСУ украл по просьбе супруги кожаный диван в оккупированной Судже Курской области и, выбив дверь магазина машиной, вывез его, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница города Валентина Щербакова.
"Захожу в магазин... Центр торговый у нас, (отдел. — Прим. ред.) мебель там… Слышу разговор двоих (солдат ВСУ. — Прим. ред.): "Мне жена сказала привезти мягкий диван кожаный, я посмотрел, тут нету ничего. Так что-то прикинул там, ей снял и отправил". Она сказала: "Нет, такой мне не надо, мне ищи именно такой". Говорит, нашел, заехал, машиной сбил дверь, погрузил диван и поехал", — сказала Щербакова, уточнив, что запрос от жены украинского боевика был именно на светлый кожаный диван.
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По словам женщины, торгового центра, где она стала свидетельницей диалога о диване, теперь уже нет: солдаты ВСУ "разбили и попалили" здание. Раньше, отметила жительница Суджи, в этом торговом центре располагались гастроном, мебельный магазин, аптека, мастерские. Она добавила, что украинцы "все тащили".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС Российской Федерации освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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