https://ria.ru/20250321/vsu--2006455042.html
ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада" за неделю
Группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, потери противника составили более 1670 военнослужащих,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:00:00+03:00
2025-03-21T14:00:00+03:00
2025-03-21T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, потери противника составили более 1670 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта. "Противник потерял свыше 1670 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Безопасность
ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада" за неделю
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада"