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ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада" за неделю

ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 21.03.2025

ВСУ потеряли более 1670 военных в зоне действий "Запада" за неделю

Группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, потери противника составили более 1670 военнослужащих,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:00:00+03:00

2025-03-21T14:00:00+03:00

2025-03-21T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, потери противника составили более 1670 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта. "Противник потерял свыше 1670 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность