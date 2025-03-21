Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны

Танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в советских войсках в 1943 году. Мощная 85-миллиметровая пушка была крайне полезна на средних расстояниях и пробивала практически любую вражескую броню. Усовершенствованная модель ИС-2 — это самый тяжелобронированный советский танк периода войны, который также отличался своей скоростью и маневренностью.
На фото: Танк ИС-2.
Танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в советских войсках в 1943 году. Мощная 85-миллиметровая пушка была крайне полезна на средних расстояниях и пробивала практически любую вражескую броню. Усовершенствованная модель ИС-2 — это самый тяжелобронированный советский танк периода войны, который также отличался своей скоростью и маневренностью.
На фото: Танк ИС-2.
Танки Т-34 для своего времени являлись эталоном военной техники. Советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между боевыми, техническими и эксплуатационными качествами этой максимально эффективной боевой машины.
На фото: танки Т-34.
Танки Т-34 для своего времени являлись эталоном военной техники. Советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между боевыми, техническими и эксплуатационными качествами этой максимально эффективной боевой машины.
На фото: танки Т-34.
Легкий огнеметный танк ОТ-26 был создан на основе двухбашенного Т-26 в 1932-м году. Конструкторы разместили в правой башне огнемет, а на месте демонтированной левой башни разместили все необходимые компоненты для зажигания огнесмеси. Машины участвовали в боях в начале войны, но большая их часть была потеряна.
На фото: танк ОТ-26
Легкий огнеметный танк ОТ-26 был создан на основе двухбашенного Т-26 в 1932-м году. Конструкторы разместили в правой башне огнемет, а на месте демонтированной левой башни разместили все необходимые компоненты для зажигания огнесмеси. Машины участвовали в боях в начале войны, но большая их часть была потеряна.
На фото: танк ОТ-26
Т-26 был самым массовым легким танком Красной армии в самом начале Великой Отечественной войны. Именно Т-26 приняли на себя основной удар, когда перед советскими войсками стояла задача сдержать натиск фашистских войск.
На фото: танк Т-26.
Т-26 был самым массовым легким танком Красной армии в самом начале Великой Отечественной войны. Именно Т-26 приняли на себя основной удар, когда перед советскими войсками стояла задача сдержать натиск фашистских войск.
На фото: танк Т-26.
Легкий танк Т-70 был принят на вооружение в январе 1942-го. Танки этой модели сыграли важную роль во время Курской битвы. Несмотря на то что серийный выпуск Т-70 прекратили в 1943 году, некоторые экземпляры использовались до конца войны.
На фото: репродукция рисунка легкого танка Т-70.
Легкий танк Т-70 был принят на вооружение в январе 1942-го. Танки этой модели сыграли важную роль во время Курской битвы. Несмотря на то что серийный выпуск Т-70 прекратили в 1943 году, некоторые экземпляры использовались до конца войны.
На фото: репродукция рисунка легкого танка Т-70.
Малый плавающий танк Т-40 был единственной советской боевой машиной такого класса. На базе этого танка советскими конструкторами также была построена первая самоходная установка класса реактивных систем залпового огня.
На фото: экипаж танка Т-40 в засаде.
Малый плавающий танк Т-40 был единственной советской боевой машиной такого класса. На базе этого танка советскими конструкторами также была построена первая самоходная установка класса реактивных систем залпового огня.
На фото: экипаж танка Т-40 в засаде.
Тяжелый танк КВ-85 был разработан в 1943-м для противостояния немецкими "Тиграм". Эта модель отличалась своей мощностью — на ней была установлена 85-миллиметровая пушка Д-5Т, ходовая часть от КВ-1С, а башня от перспективного тяжелого ИС.
На фото: танк КВ-85.
Тяжелый танк КВ-85 был разработан в 1943-м для противостояния немецкими "Тиграм". Эта модель отличалась своей мощностью — на ней была установлена 85-миллиметровая пушка Д-5Т, ходовая часть от КВ-1С, а башня от перспективного тяжелого ИС.
На фото: танк КВ-85.
На фото: довоенные танки производства советского завода № 183, которые также использовались в сражениях против фашистских захватчиков.
Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34.
На фото: довоенные танки производства советского завода № 183, которые также использовались в сражениях против фашистских захватчиков.
Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34.
Тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"), стоявший на вооружении Красной армии с 1939 года. Несколько десятков КВ-1 применили 23 июня 1941-го в Прибалтике, танки шокировали гитлеровцев, они легко смяли оборону противника, уничтожили артиллерию и "раскатали" пехоту.
Тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"), стоявший на вооружении Красной армии с 1939 года. Несколько десятков КВ-1 применили 23 июня 1941-го в Прибалтике, танки шокировали гитлеровцев, они легко смяли оборону противника, уничтожили артиллерию и "раскатали" пехоту.
Танк-истребитель Т-34-57 отличался от базового собрата более мощным орудием. Танки этой модели встречались редко, была выпущена лишь небольшая партия. Такие машины участвовали в битве за Москву.
Танк-истребитель Т-34-57 отличался от базового собрата более мощным орудием. Танки этой модели встречались редко, была выпущена лишь небольшая партия. Такие машины участвовали в битве за Москву.