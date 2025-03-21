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Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 21.03.2025 (обновлено: 12:33 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vov-2000021520.html
Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны
Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.03.2025
Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны
РИА Новости, 21.03.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны

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Танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в советских войсках в 1943 году. Мощная 85-миллиметровая пушка была крайне полезна на средних расстояниях и пробивала практически любую вражескую броню. Усовершенствованная модель ИС-2 — это самый тяжелобронированный советский танк периода войны, который также отличался своей скоростью и маневренностью.

На фото: Танк ИС-2.

Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Жители города Познань приветствуют советских воинов-освободителей

Танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в советских войсках в 1943 году. Мощная 85-миллиметровая пушка была крайне полезна на средних расстояниях и пробивала практически любую вражескую броню. Усовершенствованная модель ИС-2 — это самый тяжелобронированный советский танк периода войны, который также отличался своей скоростью и маневренностью.

На фото: Танк ИС-2.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанк

Танки Т-34 для своего времени являлись эталоном военной техники. Советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между боевыми, техническими и эксплуатационными качествами этой максимально эффективной боевой машины.

На фото: танки Т-34.

Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки

Танки Т-34 для своего времени являлись эталоном военной техники. Советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между боевыми, техническими и эксплуатационными качествами этой максимально эффективной боевой машины.

На фото: танки Т-34.

© РИА Новости / Николай Максимов
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2 из 10
© Фото : Общественное достояние

Легкий огнеметный танк ОТ-26 был создан на основе двухбашенного Т-26 в 1932-м году. Конструкторы разместили в правой башне огнемет, а на месте демонтированной левой башни разместили все необходимые компоненты для зажигания огнесмеси. Машины участвовали в боях в начале войны, но большая их часть была потеряна.

На фото: танк ОТ-26

Танк ОТ-26

Легкий огнеметный танк ОТ-26 был создан на основе двухбашенного Т-26 в 1932-м году. Конструкторы разместили в правой башне огнемет, а на месте демонтированной левой башни разместили все необходимые компоненты для зажигания огнесмеси. Машины участвовали в боях в начале войны, но большая их часть была потеряна.

На фото: танк ОТ-26

© Фото : Общественное достояние
3 из 10
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Т-26 был самым массовым легким танком Красной армии в самом начале Великой Отечественной войны. Именно Т-26 приняли на себя основной удар, когда перед советскими войсками стояла задача сдержать натиск фашистских войск.

На фото: танк Т-26.

Танкисты взвода П. В. Печенина отдыхают между боями. Полуостров Средний. Танки Т-26

Т-26 был самым массовым легким танком Красной армии в самом начале Великой Отечественной войны. Именно Т-26 приняли на себя основной удар, когда перед советскими войсками стояла задача сдержать натиск фашистских войск.

На фото: танк Т-26.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Филимонов | Перейти в медиабанк

Легкий танк Т-70 был принят на вооружение в январе 1942-го. Танки этой модели сыграли важную роль во время Курской битвы. Несмотря на то что серийный выпуск Т-70 прекратили в 1943 году, некоторые экземпляры использовались до конца войны.

На фото: репродукция рисунка легкого танка Т-70.

Репродукция рисунка легкого танка Т-70 из собрания музея бронетанковых войск СССР

Легкий танк Т-70 был принят на вооружение в январе 1942-го. Танки этой модели сыграли важную роль во время Курской битвы. Несмотря на то что серийный выпуск Т-70 прекратили в 1943 году, некоторые экземпляры использовались до конца войны.

На фото: репродукция рисунка легкого танка Т-70.

© РИА Новости / Михаил Филимонов
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© Фото : Общественное достояние

Малый плавающий танк Т-40 был единственной советской боевой машиной такого класса. На базе этого танка советскими конструкторами также была построена первая самоходная установка класса реактивных систем залпового огня.

На фото: экипаж танка Т-40 в засаде.

Экипаж танка Т-40 в засаде. Западный фронт

Малый плавающий танк Т-40 был единственной советской боевой машиной такого класса. На базе этого танка советскими конструкторами также была построена первая самоходная установка класса реактивных систем залпового огня.

На фото: экипаж танка Т-40 в засаде.

© Фото : Общественное достояние
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© РИА Новости / В. Хоменко | Перейти в медиабанк

Тяжелый танк КВ-85 был разработан в 1943-м для противостояния немецкими "Тиграм". Эта модель отличалась своей мощностью — на ней была установлена 85-миллиметровая пушка Д-5Т, ходовая часть от КВ-1С, а башня от перспективного тяжелого ИС.

На фото: танк КВ-85.

Танк КВ-85 — советский тяжелый танк периода Великой Отечественной войны. Архив Центрального музея Вооруженных сил СССР

Тяжелый танк КВ-85 был разработан в 1943-м для противостояния немецкими "Тиграм". Эта модель отличалась своей мощностью — на ней была установлена 85-миллиметровая пушка Д-5Т, ходовая часть от КВ-1С, а башня от перспективного тяжелого ИС.

На фото: танк КВ-85.

© РИА Новости / В. Хоменко
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© Фото : Public domain

На фото: довоенные танки производства советского завода № 183, которые также использовались в сражениях против фашистских захватчиков.

Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34.

Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34

На фото: довоенные танки производства советского завода № 183, которые также использовались в сражениях против фашистских захватчиков.

Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34.

© Фото : Public domain
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© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанк

Тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"), стоявший на вооружении Красной армии с 1939 года. Несколько десятков КВ-1 применили 23 июня 1941-го в Прибалтике, танки шокировали гитлеровцев, они легко смяли оборону противника, уничтожили артиллерию и "раскатали" пехоту.

Советские тяжелые танки КВ-1 выходят на позицию для атаки. Западный фронт

Тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"), стоявший на вооружении Красной армии с 1939 года. Несколько десятков КВ-1 применили 23 июня 1941-го в Прибалтике, танки шокировали гитлеровцев, они легко смяли оборону противника, уничтожили артиллерию и "раскатали" пехоту.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
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© Фото : Public domain

Танк-истребитель Т-34-57 отличался от базового собрата более мощным орудием. Танки этой модели встречались редко, была выпущена лишь небольшая партия. Такие машины участвовали в битве за Москву.

Танк Т-34-57

Танк-истребитель Т-34-57 отличался от базового собрата более мощным орудием. Танки этой модели встречались редко, была выпущена лишь небольшая партия. Такие машины участвовали в битве за Москву.

© Фото : Public domain
10 из 10
 
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