Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны

Легкий огнеметный танк ОТ-26 был создан на основе двухбашенного Т-26 в 1932-м году. Конструкторы разместили в правой башне огнемет, а на месте демонтированной левой башни разместили все необходимые компоненты для зажигания огнесмеси. Машины участвовали в боях в начале войны, но большая их часть была потеряна.

На фото: танк ОТ-26