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В Москве волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры - РИА Новости, 21.03.2025
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17:14 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/volontery-2006544018.html
В Москве волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры
В Москве волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры - РИА Новости, 21.03.2025
В Москве волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры
Волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы, спасения ожидают еще около 10 животных, сообщила РИА Новости организатор спасения кошек Юлия... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:14:00+03:00
2025-03-21T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы, спасения ожидают еще около 10 животных, сообщила РИА Новости организатор спасения кошек Юлия Борзова. "В квартире на данный момент остается около 10 кошек. Двадцать две кошки спасены (13 из квартиры и девять из подъезда - ред.) и одна собака, все они больные", - рассказала Борзова. Она добавила, что узнала о ситуации от жительницы района, которая сообщила ей, что пожилой женщине, которая является хозяйкой кошек, стало плохо во время прогулки. Ее госпитализировали на скорой. На улице остался ее котенок и собака. Позже выяснилось, что в подъезде ее дома и в квартире, которая осталась закрытой, также находятся кошки. "Вчера мы открыли квартиру. Мы взяли самых слабых. Таких вот, кому нужна помощь. А потом решили, что пока есть переноски, еще заберем. Тринадцать кошек в итоге вчера достали из квартиры. На остальных просто не хватило ни ресурсов, ни места. И мы оставили эту историю пока до субботы, до завтра. Сейчас кошки тоже у разных людей на передержках, естественно, через ветеринарные клиники и прочее", - подчеркнула Борзова. Она рассказала, что квартира была захламлена настолько, что удалось открыть только дверь, внутрь пройти было невозможно. Поэтому не удалось посчитать общее количество находящихся в помещении животных. "И завтра у нас будет еще одна встреча вместе с инстанциями. Завтра должны очищать эту квартиру. И в то же время нам нужно завтра этих кошек всех найти и забрать", - добавила Борзова. Девушка подчеркнула, что спасенные кошки находятся на лечении, так как у них обнаружены вирусы. После лечения их смогут забрать добровольцы.
https://ria.ru/20241007/moskva-1976820514.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры

Волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы

© Фото : Сабурово животные бабушки/TelegramКошки в захламленной квартире на юге Москвы
Кошки в захламленной квартире на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Сабурово животные бабушки/Telegram
Кошки в захламленной квартире на юге Москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Волонтеры спасли 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы, спасения ожидают еще около 10 животных, сообщила РИА Новости организатор спасения кошек Юлия Борзова.
"В квартире на данный момент остается около 10 кошек. Двадцать две кошки спасены (13 из квартиры и девять из подъезда - ред.) и одна собака, все они больные", - рассказала Борзова.
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Она добавила, что узнала о ситуации от жительницы района, которая сообщила ей, что пожилой женщине, которая является хозяйкой кошек, стало плохо во время прогулки. Ее госпитализировали на скорой. На улице остался ее котенок и собака. Позже выяснилось, что в подъезде ее дома и в квартире, которая осталась закрытой, также находятся кошки.
«
"Вчера мы открыли квартиру. Мы взяли самых слабых. Таких вот, кому нужна помощь. А потом решили, что пока есть переноски, еще заберем. Тринадцать кошек в итоге вчера достали из квартиры. На остальных просто не хватило ни ресурсов, ни места. И мы оставили эту историю пока до субботы, до завтра. Сейчас кошки тоже у разных людей на передержках, естественно, через ветеринарные клиники и прочее", - подчеркнула Борзова.
Она рассказала, что квартира была захламлена настолько, что удалось открыть только дверь, внутрь пройти было невозможно. Поэтому не удалось посчитать общее количество находящихся в помещении животных.
"И завтра у нас будет еще одна встреча вместе с инстанциями. Завтра должны очищать эту квартиру. И в то же время нам нужно завтра этих кошек всех найти и забрать", - добавила Борзова.
Девушка подчеркнула, что спасенные кошки находятся на лечении, так как у них обнаружены вирусы. После лечения их смогут забрать добровольцы.
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