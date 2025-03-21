https://ria.ru/20250321/vlasti-2006503932.html
Ружья для уничтожения дронов передали из Кировской области бойцам СВО
Ружья для уничтожения дронов передали из Кировской области бойцам СВО - РИА Новости, 21.03.2025
Ружья для уничтожения дронов передали из Кировской области бойцам СВО
Губернатор Кировской области Александр Соколов и депутат областного законодательного собрания, генеральный директор завода "Молот-Оружие" Равиль Нургалеев... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:43:00+03:00
2025-03-21T15:43:00+03:00
2025-03-21T15:43:00+03:00
надежные люди
спецоперация
сво
кировская область
молот-оружие
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов и депутат областного законодательного собрания, генеральный директор завода "Молот-Оружие" Равиль Нургалеев передали 20 ружей участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Продолжаем помогать нашим защитникам и стараемся обеспечить их всем необходимым для выполнения задач. В начале месяца гендиректор "Молот-Оружие" получил запрос от командира полка, где служат наши ребята. Нужны гладкоствольные ружья. Сейчас это эффективный метод для борьбы с вражескими БПЛА. Вместе с Равилем Рамильевичем от всех кировчан передали 20 единиц оружия и 2 тысячи патронов нашим бойцам", — приводятся в сообщении слова Соколова. По словам Нургалеева, переданные карабины пользуются популярностью у охотников и спортсменов. В частности, с этими ружьями многие российские спортсмены становились чемпионами мира по практической стрельбе. Сейчас это оружие очень востребовано на фронте для уничтожения дронов. "Эти ружья стреляют дробью. Соответственно, разлет большой, что позволяет сбивать дроны на подлете — примерно на расстоянии десяти метров. Такие ружья очень нужны, потому что дронов у противника много", — рассказал один из бойцов. Оружие было передано под контролем управления Росгвардии по Кировской области. Ружья будут доставлены на передовую на машине, которую передали сотрудники регионального управления службы судебных приставов.
https://ria.ru/20250321/sudi-2006429609.html
https://ria.ru/20250320/svo-2006223181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, сво, кировская область, молот-оружие, александр соколов
Надежные люди, Спецоперация, СВО, Кировская область, Молот-Оружие, Александр Соколов
Ружья для уничтожения дронов передали из Кировской области бойцам СВО
Кировские власти передали 20 ружей участникам спецоперации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов и депутат областного законодательного собрания, генеральный директор завода "Молот-Оружие" Равиль Нургалеев передали 20 ружей участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Продолжаем помогать нашим защитникам и стараемся обеспечить их всем необходимым для выполнения задач. В начале месяца гендиректор "Молот-Оружие" получил запрос от командира полка, где служат наши ребята. Нужны гладкоствольные ружья. Сейчас это эффективный метод для борьбы с вражескими БПЛА. Вместе с Равилем Рамильевичем от всех кировчан передали 20 единиц оружия и 2 тысячи патронов нашим бойцам", — приводятся в сообщении слова Соколова.
По словам Нургалеева, переданные карабины пользуются популярностью у охотников и спортсменов. В частности, с этими ружьями многие российские спортсмены становились чемпионами мира по практической стрельбе. Сейчас это оружие очень востребовано на фронте для уничтожения дронов.
"Эти ружья стреляют дробью. Соответственно, разлет большой, что позволяет сбивать дроны на подлете — примерно на расстоянии десяти метров. Такие ружья очень нужны, потому что дронов у противника много", — рассказал один из бойцов.
Оружие было передано под контролем управления Росгвардии по Кировской области. Ружья будут доставлены на передовую на машине, которую передали сотрудники регионального управления службы судебных приставов.