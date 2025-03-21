https://ria.ru/20250321/vesti-2006445941.html

Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" проведет Евгений Попов

Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" проведет Евгений Попов - РИА Новости, 21.03.2025

Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" проведет Евгений Попов

Итоговый выпуск "Вестей" на телеканале "Россия-1" в ближайшее воскресенье проведет журналист Евгений Попов, поскольку ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:27:00+03:00

2025-03-21T13:27:00+03:00

2025-03-21T13:42:00+03:00

евгений попов

дмитрий киселев

ольга скабеева

вгтрк

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итоговый выпуск "Вестей" на телеканале "Россия-1" в ближайшее воскресенье проведет журналист Евгений Попов, поскольку ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв нуждается в лечении, о чем он сообщил в пятницу РИА Новости. "Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим", - сказал Киселев. "Итоговый выпуск "Вестей" по решению руководства ВГТРК проведет мой коллега Евгений Попов, как это и было минувшим летом в отпускной период. Женя - очень яркий, талантливый и высокоработоспособный журналист. Уверен, что будет интереснейший воскресный выпуск. Ну, а я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана", - добавил Киселев. Евгений Попов по будням ведет на телеканале "Россия-1" программу "60 минут" вместе с Ольгой Скабеевой.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971470535.html

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евгений попов, дмитрий киселев, ольга скабеева, вгтрк, общество