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Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" проведет Евгений Попов
Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" проведет Евгений Попов - РИА Новости, 21.03.2025
Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" проведет Евгений Попов
Итоговый выпуск "Вестей" на телеканале "Россия-1" в ближайшее воскресенье проведет журналист Евгений Попов, поскольку ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:27:00+03:00
2025-03-21T13:27:00+03:00
2025-03-21T13:42:00+03:00
евгений попов
дмитрий киселев
ольга скабеева
вгтрк
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итоговый выпуск "Вестей" на телеканале "Россия-1" в ближайшее воскресенье проведет журналист Евгений Попов, поскольку ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв нуждается в лечении, о чем он сообщил в пятницу РИА Новости. "Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим", - сказал Киселев. "Итоговый выпуск "Вестей" по решению руководства ВГТРК проведет мой коллега Евгений Попов, как это и было минувшим летом в отпускной период. Женя - очень яркий, талантливый и высокоработоспособный журналист. Уверен, что будет интереснейший воскресный выпуск. Ну, а я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана", - добавил Киселев. Евгений Попов по будням ведет на телеканале "Россия-1" программу "60 минут" вместе с Ольгой Скабеевой.
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евгений попов, дмитрий киселев, ольга скабеева, вгтрк, общество
Евгений Попов, Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, ВГТРК, Общество
Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" проведет Евгений Попов
Итоговый выпуск "Вестей" на "России-1" в воскресенье проведет Евгений Попов