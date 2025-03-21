https://ria.ru/20250321/uslovie-2006378205.html

СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа

СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа

Президент США Дональд Трамп застал киевских властей врасплох идеей передачи АЭС на Украине под контроль Белого дома, пишет Washington Post. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп застал киевских властей врасплох идеей передачи АЭС на Украине под контроль Белого дома, пишет Washington Post."По словам бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина, инфраструктура атомной энергетики не была включена в предыдущие переговоры о сделке по доступу США к ключевым полезным ископаемым, и этот вопрос застал многих в Киеве врасплох", — говорится в материале.Рябчин также рассказал журналистам, что будущее Запорожской атомной электростанции может быть ключевым вопросом в мирных переговорах.В четверг ночью глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.В среду Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, запорожская аэс