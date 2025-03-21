Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/uslovie-2006378205.html
СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа
СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа
Президент США Дональд Трамп застал киевских властей врасплох идеей передачи АЭС на Украине под контроль Белого дома, пишет Washington Post. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:34:00+03:00
2025-03-21T09:34:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09461dd6c8a2a862de80b51ce493a73.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп застал киевских властей врасплох идеей передачи АЭС на Украине под контроль Белого дома, пишет Washington Post."По словам бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина, инфраструктура атомной энергетики не была включена в предыдущие переговоры о сделке по доступу США к ключевым полезным ископаемым, и этот вопрос застал многих в Киеве врасплох", — говорится в материале.Рябчин также рассказал журналистам, что будущее Запорожской атомной электростанции может быть ключевым вопросом в мирных переговорах.В четверг ночью глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.В среду Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006353464.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d6b58b9225a072f54316acb88fdc400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, запорожская аэс
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Запорожская АЭС
СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа

WP: Трамп застал Киев врасплох идеей передачи АЭС на Украине под контроль США

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп застал киевских властей врасплох идеей передачи АЭС на Украине под контроль Белого дома, пишет Washington Post.
«
"По словам бывшего заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина, инфраструктура атомной энергетики не была включена в предыдущие переговоры о сделке по доступу США к ключевым полезным ископаемым, и этот вопрос застал многих в Киеве врасплох", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде
00:55
Рябчин также рассказал журналистам, что будущее Запорожской атомной электростанции может быть ключевым вопросом в мирных переговорах.
В четверг ночью глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.
В среду Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В США дали Зеленскому жуткий совет по поводу Трампа
04:35
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала