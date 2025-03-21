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Ущерб по делу экс-чиновника управления делами президента почти погашен
Ущерб по делу экс-чиновника управления делами президента почти погашен - РИА Новости, 21.03.2025
Ущерб по делу экс-чиновника управления делами президента почти погашен
Погашена большая часть ущерба по делу бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:54:00+03:00
2025-03-21T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Погашена большая часть ущерба по делу бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В рамках указанного уголовного дела управление делами президента Российской Федерации признано потерпевшим, которым заявлен гражданский иск о взыскании с Малюшина И.Д. возмещения причиненного его преступными действиями ущерба ... гражданский иск потерпевшего в большей части возмещен", - сказано в документе. Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей. Дело Малюшина в настоящее время рассматривается в Тверском суде Москвы. Ему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По данным следствия, он снизил арендную плату на земельный участок, который сдавался в аренду. В итоге бюджет не получил положенную сумму. Управделами президента признано потерпевшим по делу.
https://ria.ru/20250306/delo-2003330912.html
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Ущерб по делу экс-чиновника управления делами президента почти погашен
Ущерб по делу экс-чиновника управления делами президента Малюшина почти погашен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Погашена большая часть ущерба по делу бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В рамках указанного уголовного дела управление делами президента Российской Федерации признано потерпевшим, которым заявлен гражданский иск о взыскании с Малюшина И.Д. возмещения причиненного его преступными действиями ущерба ... гражданский иск потерпевшего в большей части возмещен", - сказано в документе.
Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.
Дело Малюшина в настоящее время рассматривается в Тверском суде Москвы
. Ему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии.
По данным следствия, он снизил арендную плату на земельный участок, который сдавался в аренду. В итоге бюджет не получил положенную сумму. Управделами президента признано потерпевшим по делу.