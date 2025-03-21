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Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом - РИА Новости, 21.03.2025
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00:34 21.03.2025 (обновлено: 09:31 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ulyanov-2006341327.html
Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом
Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом - РИА Новости, 21.03.2025
Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления глав ряда европейских стран о "мире через силу", вспомнив анекдот о... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:34:00+03:00
2025-03-21T09:31:00+03:00
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брюссель
вена
михаил ульянов (дипломат)
кир стармер
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления глав ряда европейских стран о "мире через силу", вспомнив анекдот о "борьбе за мир". Ранее на саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран подписали итоговое заявление по итогам встречи, заявив, что будут и далее придерживаться подхода к украинскому конфликту "мир через силу". &quot;Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: &quot;И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется&quot;, — написал Ульянов в Telegram-канале.Ранее агентство Блумберг сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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россия, брюссель, вена, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз
Россия, Брюссель, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом

Постпред Ульянов: идея ЕС о мире через силу напоминает советский анекдот

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления глав ряда европейских стран о "мире через силу", вспомнив анекдот о "борьбе за мир".
Ранее на саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран подписали итоговое заявление по итогам встречи, заявив, что будут и далее придерживаться подхода к украинскому конфликту "мир через силу".
«

"Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: "И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — написал Ульянов в Telegram-канале.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину
16 марта, 03:29
 
РоссияБрюссельВенаМихаил Ульянов (дипломат)Кир СтармерЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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