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Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом

Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом - РИА Новости, 21.03.2025

Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления глав ряда европейских стран о "мире через силу", вспомнив анекдот о... РИА Новости, 21.03.2025

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россия

брюссель

вена

михаил ульянов (дипломат)

кир стармер

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления глав ряда европейских стран о "мире через силу", вспомнив анекдот о "борьбе за мир". Ранее на саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран подписали итоговое заявление по итогам встречи, заявив, что будут и далее придерживаться подхода к украинскому конфликту "мир через силу". "Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: "И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — написал Ульянов в Telegram-канале.Ранее агентство Блумберг сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html

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россия, брюссель, вена, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз