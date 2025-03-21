В столице Монголии пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы
В Улан-Баторе пройдут совместные с Бурятией мероприятия в честь 80-летия Победы
Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 мар – РИА Новости. Совместные с Бурятией мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в столице Монголии городе Улан-Батор, сообщила пресс-служба правительства российского региона.
Делегация из Бурятии во главе с главой республики Алексеем Цыденовым находится в Монголии.
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"В Улан-Баторе пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Свои предложения по совместному празднованию 80-летия Победы правительство Бурятии представило администрации города Улан-Батор... Комплекс мероприятий... включает в себя "Уроки мужества", акции "Вахта памяти", "Вальс "Наследники Победы", "Георгиевская ленточка", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, в столице Монголии пройдет концерт творческих коллективов Бурятии и Монголии, будут проведены турнир по волейболу среди школьных команд "Кубок Победы", конкурсы, фотовыставки, а также образовательный обмен студентами с посещением памятных мест и музейных экспозиций, посвященных 80-летию Победы.
"Губернатор столицы Монголии, мэр города Улан-Батор господин Нямбаатар поддержал предложения Республики Бурятии, пообещал организационную и информационную поддержку", - подчеркнули в пресс-службе.
По словам Цыденова, Монголия внесла большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и стала первой страной в мире, которая совместно с Советским Союзом объявила войну Гитлеру. "Во время всей войны помогала, поставляла лошадей, мясо, теплые полушубки. Народ Монголии внес свой вклад. За счет личных средств, которые собрал народ, было построено 53 танка. И часть танков дошла до Берлина. То есть у нас есть история, которую надо передавать подрастающему поколению", - приводятся в сообщении слова Цыденова.
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