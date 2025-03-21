https://ria.ru/20250321/ulan-bator-2006604684.html

В столице Монголии пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы

В столице Монголии пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025

В столице Монголии пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы

Совместные с Бурятией мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в столице Монголии городе Улан-Батор, сообщила... РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T23:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

монголия

улан-батор

республика бурятия

80-летие победы в великой отечественной войне

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УЛАН-УДЭ, 21 мар – РИА Новости. Совместные с Бурятией мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в столице Монголии городе Улан-Батор, сообщила пресс-служба правительства российского региона. Делегация из Бурятии во главе с главой республики Алексеем Цыденовым находится в Монголии. "В Улан-Баторе пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Свои предложения по совместному празднованию 80-летия Победы правительство Бурятии представило администрации города Улан-Батор... Комплекс мероприятий... включает в себя "Уроки мужества", акции "Вахта памяти", "Вальс "Наследники Победы", "Георгиевская ленточка", - говорится в сообщении. Также, по данным пресс-службы, в столице Монголии пройдет концерт творческих коллективов Бурятии и Монголии, будут проведены турнир по волейболу среди школьных команд "Кубок Победы", конкурсы, фотовыставки, а также образовательный обмен студентами с посещением памятных мест и музейных экспозиций, посвященных 80-летию Победы. "Губернатор столицы Монголии, мэр города Улан-Батор господин Нямбаатар поддержал предложения Республики Бурятии, пообещал организационную и информационную поддержку", - подчеркнули в пресс-службе. По словам Цыденова, Монголия внесла большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и стала первой страной в мире, которая совместно с Советским Союзом объявила войну Гитлеру. "Во время всей войны помогала, поставляла лошадей, мясо, теплые полушубки. Народ Монголии внес свой вклад. За счет личных средств, которые собрал народ, было построено 53 танка. И часть танков дошла до Берлина. То есть у нас есть история, которую надо передавать подрастающему поколению", - приводятся в сообщении слова Цыденова.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174507.html

https://ria.ru/20240903/putin-1970196883.html

монголия

улан-батор

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

монголия, улан-батор, республика бурятия, 80-летие победы в великой отечественной войне