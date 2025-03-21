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Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины - РИА Новости, 21.03.2025
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20:19 21.03.2025 (обновлено: 20:48 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006581668.html
Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины
Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины - РИА Новости, 21.03.2025
Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины
Попытка киевского режима удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:19:00+03:00
2025-03-21T20:48:00+03:00
в мире
киев
курская область
украина
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Попытка киевского режима удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.&quot;У них сейчас задача любыми путями попытаться хотя бы сохранить территории, которые они бы хотели оставить за собой. Хотя в конечном итоге вот такими темпами, я больше чем уверен, они даже потеряют и остальную всю Украину, потому что такое ощущение, что у них задача всех этих украинских бойцов просто уничтожить к концу войны, чтобы не было никаких украинских мужчин и никаких украинских ресурсов&quot;, — сказал он.Генерал напомнил, что Киев изначально обозначил свою позицию — воевать "до последнего украинца". "Такое ощущение, что уже над такой задачей они работают. Изначально мы помним, что и ставилась там у них задача — воевать "до последнего украинца". Ну они и выполняют эту задачу так, насколько они могут. Прям хорошо они выполняют эту задачу", — прокомментировал Алаудинов.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр Суджу. ВСУ потеряли в этих боях более двух тысяч солдат.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Глава государства, со своей стороны, предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль границы.
https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html
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в мире, киев, курская область, украина, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Киев, Курская область, Украина, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины

Алаудинов: попытка Киева удержать Курскую область приведет к потере всей Украины

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Попытка киевского режима удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«

"У них сейчас задача любыми путями попытаться хотя бы сохранить территории, которые они бы хотели оставить за собой. Хотя в конечном итоге вот такими темпами, я больше чем уверен, они даже потеряют и остальную всю Украину, потому что такое ощущение, что у них задача всех этих украинских бойцов просто уничтожить к концу войны, чтобы не было никаких украинских мужчин и никаких украинских ресурсов", — сказал он.

Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Генерал напомнил, что Киев изначально обозначил свою позицию — воевать "до последнего украинца".
"Такое ощущение, что уже над такой задачей они работают. Изначально мы помним, что и ставилась там у них задача — воевать "до последнего украинца". Ну они и выполняют эту задачу так, насколько они могут. Прям хорошо они выполняют эту задачу", — прокомментировал Алаудинов.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр Суджу. ВСУ потеряли в этих боях более двух тысяч солдат.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Глава государства, со своей стороны, предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль границы.
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В миреКиевКурская областьУкраинаАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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