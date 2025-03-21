https://ria.ru/20250321/ukraina-2006581668.html

Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины

Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины - РИА Новости, 21.03.2025

Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины

Попытка киевского режима удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:19:00+03:00

2025-03-21T20:19:00+03:00

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в мире

киев

курская область

украина

апти алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Попытка киевского режима удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."У них сейчас задача любыми путями попытаться хотя бы сохранить территории, которые они бы хотели оставить за собой. Хотя в конечном итоге вот такими темпами, я больше чем уверен, они даже потеряют и остальную всю Украину, потому что такое ощущение, что у них задача всех этих украинских бойцов просто уничтожить к концу войны, чтобы не было никаких украинских мужчин и никаких украинских ресурсов", — сказал он.Генерал напомнил, что Киев изначально обозначил свою позицию — воевать "до последнего украинца". "Такое ощущение, что уже над такой задачей они работают. Изначально мы помним, что и ставилась там у них задача — воевать "до последнего украинца". Ну они и выполняют эту задачу так, насколько они могут. Прям хорошо они выполняют эту задачу", — прокомментировал Алаудинов.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр Суджу. ВСУ потеряли в этих боях более двух тысяч солдат.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Глава государства, со своей стороны, предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль границы.

https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, курская область, украина, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины