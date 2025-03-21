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На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России и Белоруссии - РИА Новости, 21.03.2025
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18:50 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006566330.html
На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России и Белоруссии
На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России и Белоруссии - РИА Новости, 21.03.2025
На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России и Белоруссии
На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из РФ, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщил в пятницу представитель... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:50:00+03:00
2025-03-21T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из РФ, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщил в пятницу представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Как пояснил Мельничук, соответствующее постановление, устанавливающее порядок использования системы специального телерадиовещания, принял кабмин Украины. "Система специального телерадиовещания предназначена для блокирования сигналов наземного телевизионного вещания и радиовещания в FM-диапазоне радиочастот, распространяемого из территорий РФ, Белоруссии и Приднестровского региона Молдавии", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, будут блокироваться теле- и радиосигналы, распространяемые с территорий, неподконтрольных ВСУ, или территорий, где ведутся или велись боевые действия. Ранее в пятницу Мельничук сообщил о том, что правительство Украины прекратило в одностороннем порядке действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи. Кроме того, 11 февраля Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи.
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В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России и Белоруссии

На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России, Белоруссии и ПМР

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из РФ, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщил в пятницу представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Как пояснил Мельничук, соответствующее постановление, устанавливающее порядок использования системы специального телерадиовещания, принял кабмин Украины.
«
"Система специального телерадиовещания предназначена для блокирования сигналов наземного телевизионного вещания и радиовещания в FM-диапазоне радиочастот, распространяемого из территорий РФ, Белоруссии и Приднестровского региона Молдавии", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, будут блокироваться теле- и радиосигналы, распространяемые с территорий, неподконтрольных ВСУ, или территорий, где ведутся или велись боевые действия.
Ранее в пятницу Мельничук сообщил о том, что правительство Украины прекратило в одностороннем порядке действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи. Кроме того, 11 февраля Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи.
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