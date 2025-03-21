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Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи
Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи - РИА Новости, 21.03.2025
Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи
Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи, сообщил в пятницу представитель украинского кабмина в Верховной РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:31:00+03:00
2025-03-21T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи, сообщил в пятницу представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области связи", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение было подписано 26 мая 1993 года в Киеве. Мельничук 11 февраля сообщал, что Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи.
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украина, россия, киев, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Киев, Верховная Рада Украины, В мире
Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи
Правительство Украины сообщило о прекращении сотрудничества в области связи с РФ