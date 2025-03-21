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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 21.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:57:00+03:00
2025-03-21T12:57:00+03:00
2025-03-21T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы