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Партия Порошенко* потребовала отчета о возможной передаче АЭС США - РИА Новости, 21.03.2025
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12:06 21.03.2025 (обновлено: 14:09 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006424061.html
Партия Порошенко* потребовала отчета о возможной передаче АЭС США
Партия Порошенко* потребовала отчета о возможной передаче АЭС США - РИА Новости, 21.03.2025
Партия Порошенко* потребовала отчета о возможной передаче АЭС США
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" потребовала немедленной встречи с Владимиром Зеленским и отчета главы МИД Андрея... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:06:00+03:00
2025-03-21T14:09:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
андрей сибига
петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" потребовала немедленной встречи с Владимиром Зеленским и отчета главы МИД Андрея Сибиги о возможной передаче украинских АЭС в собственность США, сообщила депутат от политсилы Ирина Геращенко в Telegram.&quot;Европейская солидарность&quot; требует немедленной встречи лидеров парламентских фракций с Зеленским и отчета министра иностранных дел Сибиги о ходе переговоров. Потому что украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала минералы, теперь — атомные станции&quot;, — написала она.Как указано в публикации, по мнению партии "Европейская солидарность", Зеленский несет полную ответственность за переговоры и обязан действовать в соответствии с Конституцией Украины. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву. В частности, Соединенные Штаты хотят, чтобы некоторые активы, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. По информации издания, Белый дом якобы хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также чтобы сделка охватывала более широкий круг активов, которые переходят во владение США, включая украинские АЭС. Как отмечало ранее украинское издание "Страна", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем России Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что Штаты могли бы помогать Киеву в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем подчеркивалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры". В свою очередь, Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250321/uslovie-2006378205.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, андрей сибига, петр порошенко, европейская солидарность, евросоюз, запорожская аэс
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Евросоюз, Запорожская АЭС
Партия Порошенко* потребовала отчета о возможной передаче АЭС США

Партия Порошенко потребовала отчета Зеленского о возможной передаче АЭС США

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoЮжно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" потребовала немедленной встречи с Владимиром Зеленским и отчета главы МИД Андрея Сибиги о возможной передаче украинских АЭС в собственность США, сообщила депутат от политсилы Ирина Геращенко в Telegram.
«

"Европейская солидарность" требует немедленной встречи лидеров парламентских фракций с Зеленским и отчета министра иностранных дел Сибиги о ходе переговоров. Потому что украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала минералы, теперь — атомные станции", — написала она.

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ рассказали, что произошло в Киеве из-за нового условия Трампа
09:34
Как указано в публикации, по мнению партии "Европейская солидарность", Зеленский несет полную ответственность за переговоры и обязан действовать в соответствии с Конституцией Украины.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву. В частности, Соединенные Штаты хотят, чтобы некоторые активы, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. По информации издания, Белый дом якобы хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто владеет и контролирует совместный инвестиционный фонд, а также чтобы сделка охватывала более широкий круг активов, которые переходят во владение США, включая украинские АЭС.
Как отмечало ранее украинское издание "Страна", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем России Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что Штаты могли бы помогать Киеву в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем подчеркивалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры".
В свою очередь, Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Смертельная угроза для России: США забирают у Украины "привет мертвеца"
08:00
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАндрей СибигаПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьЕвросоюзЗапорожская АЭС
 
 
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