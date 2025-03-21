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Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию - РИА Новости, 21.03.2025
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09:40 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006381473.html
Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию
Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию - РИА Новости, 21.03.2025
Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию
Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план, согласно которому Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции, который будет перенаправляться в трубопроводы Словакии,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:40:00+03:00
2025-03-21T09:40:00+03:00
экономика
словакия
украина
греция
роберт фицо
еврокомиссия
politico
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план, согласно которому Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции, который будет перенаправляться в трубопроводы Словакии, таким образом, Словакия снова станет страной транзита, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. "Еврокомиссия... обдумывает план, который... поможет избежать необходимость покупать газ у России... Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции и будут хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах... Он будет транспортироваться через словацкие трубопроводы в такие страны, как Венгрия", - пишет издание. По словам одного из чиновников ЕК, этот план позволит Словакии снова стать страной транзита. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250321/ft-2006366793.html
https://ria.ru/20241231/slovakija-1992176658.html
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экономика, словакия, украина, греция, роберт фицо, еврокомиссия, politico, евросоюз
Экономика, Словакия, Украина, Греция, Роберт Фицо, Еврокомиссия, Politico, Евросоюз
Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию

Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа из Греции через Словакию

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план, согласно которому Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции, который будет перенаправляться в трубопроводы Словакии, таким образом, Словакия снова станет страной транзита, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.
"Еврокомиссия... обдумывает план, который... поможет избежать необходимость покупать газ у России... Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции и будут хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах... Он будет транспортироваться через словацкие трубопроводы в такие страны, как Венгрия", - пишет издание.
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08:15
По словам одного из чиновников ЕК, этот план позволит Словакии снова стать страной транзита.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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ЭкономикаСловакияУкраинаГрецияРоберт ФицоЕврокомиссияPoliticoЕвросоюз
 
 
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