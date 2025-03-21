https://ria.ru/20250321/ukraina-2006381473.html

Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию

Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию - РИА Новости, 21.03.2025

Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа через Словакию

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план, согласно которому Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции, который будет перенаправляться в трубопроводы Словакии,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:40:00+03:00

2025-03-21T09:40:00+03:00

2025-03-21T09:40:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план, согласно которому Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции, который будет перенаправляться в трубопроводы Словакии, таким образом, Словакия снова станет страной транзита, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. "Еврокомиссия... обдумывает план, который... поможет избежать необходимость покупать газ у России... Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции и будут хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах... Он будет транспортироваться через словацкие трубопроводы в такие страны, как Венгрия", - пишет издание. По словам одного из чиновников ЕК, этот план позволит Словакии снова стать страной транзита. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250321/ft-2006366793.html

https://ria.ru/20241231/slovakija-1992176658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, словакия, украина, греция, роберт фицо, еврокомиссия, politico, евросоюз