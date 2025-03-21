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Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 21.03.2025 (обновлено: 12:54 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006375269.html
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России - РИА Новости, 21.03.2025
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа** стоят РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:21:00+03:00
2025-03-21T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
курская область
алексей неижпапа
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа** стоят за организацией атак беспилотниками по Курской области и другим регионам России, им заочно предъявлены обвинения, они объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ. "По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа**", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что всем им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в розыск.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов**Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250321/minoborony-2006362403.html
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украина, россия, курская область, алексей неижпапа, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курская область, Алексей Неижпапа, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России

СК: Буданов, командующие ВВС и ВМС Украины причастны к атакам БПЛА по России

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа** стоят за организацией атак беспилотниками по Курской области и другим регионам России, им заочно предъявлены обвинения, они объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа**", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что всем им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в розыск.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКурская областьАлексей НеижпапаСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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