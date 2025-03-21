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Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России - РИА Новости, 21.03.2025
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа** стоят РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:21:00+03:00
2025-03-21T09:21:00+03:00
2025-03-21T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
алексей неижпапа
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа** стоят за организацией атак беспилотниками по Курской области и другим регионам России, им заочно предъявлены обвинения, они объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ. "По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа**", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что всем им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в розыск.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов**Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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украина, россия, курская область, алексей неижпапа, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курская область, Алексей Неижпапа, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России
СК: Буданов, командующие ВВС и ВМС Украины причастны к атакам БПЛА по России