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"Это безумие": боевики ВСУ взмолились о мире - РИА Новости, 21.03.2025
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07:23 21.03.2025 (обновлено: 12:34 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006363135.html
"Это безумие": боевики ВСУ взмолились о мире
"Это безумие": боевики ВСУ взмолились о мире - РИА Новости, 21.03.2025
"Это безумие": боевики ВСУ взмолились о мире
Часть боевиков ВСУ ждут перемирия с Россией, чтобы нормализовать отношения с соседней страной, где у многих есть родственники, и добиться справедливого и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:23:00+03:00
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в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Часть боевиков ВСУ ждут перемирия с Россией, чтобы нормализовать отношения с соседней страной, где у многих есть родственники, и добиться справедливого и прочного мира, говорится в материале испанского издания El Pais."Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают", — сказал один из опрошенных изданием боевиков ВСУ.По мере развития конфликта взгляды украинцев на уступку оккупированных территорий менялись. Сначала подавляющее большинство хотело продолжать боевые действия, но сейчас число желающих вести заметно снизилось, говорится в материале."На самом деле мы уже проиграли эту войну, просто из-за всех смертей, которые она принесла. Тело моего брата сейчас где-то под Курском", — пожаловался украинский пехотинец по имени Александр.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры "по введению режима прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде. В свою очередь, президент США Дональд Трамп признавал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250321/razvedchiki-2006355035.html
https://ria.ru/20250320/vsu-2006329563.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
"Это безумие": боевики ВСУ взмолились о мире

El Pais: часть боевиков ВСУ выступили за заключение мира с Россией

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Часть боевиков ВСУ ждут перемирия с Россией, чтобы нормализовать отношения с соседней страной, где у многих есть родственники, и добиться справедливого и прочного мира, говорится в материале испанского издания El Pais.
"Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают", — сказал один из опрошенных изданием боевиков ВСУ.
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По мере развития конфликта взгляды украинцев на уступку оккупированных территорий менялись. Сначала подавляющее большинство хотело продолжать боевые действия, но сейчас число желающих вести заметно снизилось, говорится в материале.
"На самом деле мы уже проиграли эту войну, просто из-за всех смертей, которые она принесла. Тело моего брата сейчас где-то под Курском", — пожаловался украинский пехотинец по имени Александр.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
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Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры "по введению режима прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп признавал, что считает маловероятным возвращение постсоветской республики к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
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