https://ria.ru/20250321/ukraina-2006357962.html

В Раде раскрыли страшную правду о планах украинцев

В Раде раскрыли страшную правду о планах украинцев - РИА Новости, 21.03.2025

В Раде раскрыли страшную правду о планах украинцев

Украинцы массово вывозят своих детей-подростков за границу, заявила депутат Верховной рады Соломея Бобровская в беседе с "Украинской правдой". РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:04:00+03:00

2025-03-21T06:04:00+03:00

2025-03-21T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинцы массово вывозят своих детей-подростков за границу, заявила депутат Верховной рады Соломея Бобровская в беседе с "Украинской правдой"."Их (детей. — Прим. ред.) вывозят за границу, и не только в Киеве, но и массово в селах, районах, начиная с девятого класса", — заявила Бобровская.По ее словам, подростков вывозят с Украины, пока им не исполнилось 18 лет, после чего покинуть страну будет проблематично из-за военного положения.Владимир Зеленский ранее заявил о намерении привлекать 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт. Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. В январе представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что тема дальнейшего снижения возраста мобилизации будет обсуждаться с новой администрацией США.С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html

https://ria.ru/20250320/zelenskiy-2006312230.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины