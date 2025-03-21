https://ria.ru/20250321/ukraina-2006354130.html

В Госдепе США оценили возможность прекращения огня на Украине

В Госдепе США оценили возможность прекращения огня на Украине - РИА Новости, 21.03.2025

В Госдепе США оценили возможность прекращения огня на Украине

"Расстояние вздоха" остается до договоренности о полном прекращении огня на Украине, считает официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T04:50:00+03:00

2025-03-21T04:50:00+03:00

2025-03-21T04:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. "Расстояние вздоха" остается до договоренности о полном прекращении огня на Украине, считает официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Мы на расстоянии вздоха до полного прекращения огня, затем мы сможем начать говорить не только о мире на неделю или полгода, но о долгосрочном мире", - сказала Брюс в эфире телеканала News Nation. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. В Белом доме подчеркивали, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня к полному. В саудовском Эр-Рияде 24 марта встретятся экспертные группы России и США. Американская сторона сообщала, что намерена провести "челночную дипломатию", когда в отдельных комнатах будут представители Москвы и Киева, а делегация из США будет передавать между ними позиции сторон.

https://ria.ru/20250320/ssha-2006330386.html

https://ria.ru/20250320/peregovory-2006325819.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, государственный департамент сша