"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину
Журналист Какитани усомнился, что Украина будет существовать через три года
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в военном аэропорту Мельсбрук
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в военном аэропорту Мельсбрук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Переданных Украине самолетов F-16 и Mirage не хватит для того, чтобы ВСУ смогли получить преимущество над российской армией, такое мнение высказал в беседе с Yahoo News Japan японский журналист Тэцуя Какитани, изучающий вопрос поставок Киеву истребителей.
"Если самолеты Mirage находятся в аналогичном состоянии (Как F-16. — Прим. ред.), то в небо сейчас способны подняться лишь три из них. Итого восемь истребителей на весь парк ВВС Украины <…>. Вот уж иначе не скажешь: великолепные, грандиозные украинские ВВС", — сыронизировал эксперт.
ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
Отвечая на вопрос о том, получит ли Украина обещанные самолеты от США и Франции в полном объеме, Какитани усомнился в том, что Украина сможеь просуществовать до этого момента.
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"Неясно, будет ли вообще существовать Украина через три года", — сказал он
В начале октября 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13.
Позже представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35.
О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.
В середине марта издание 19FortyFive выпустило материал, в котором сообщалось, что поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя. Как указал автор статьи, одна из основных проблем заключается в том, ВСУ получили их в очень малом количестве. Кроме того, французские истребители отличаются от имеющихся у украинцев советских образцов: интеграция их в воздушные подразделения потребует усилий. В публикации также подчеркивается, что возможное сложности с доступностью комплектующих для Mirage 2000 повлияет на эффективность самолета, а их стабильные поставки не гарантированы.
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