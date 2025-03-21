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"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину - РИА Новости, 21.03.2025
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03:01 21.03.2025 (обновлено: 09:55 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006349760.html
"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину
"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину - РИА Новости, 21.03.2025
"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину
Переданных Украине самолетов F-16 и Mirage не хватит для того, чтобы ВСУ смогли получить преимущество над российской армией, такое мнение высказал в беседе с... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:01:00+03:00
2025-03-21T09:55:00+03:00
украина
киев
сша
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
f-16
су-35
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Переданных Украине самолетов F-16 и Mirage не хватит для того, чтобы ВСУ смогли получить преимущество над российской армией, такое мнение высказал в беседе с Yahoo News Japan японский журналист Тэцуя Какитани, изучающий вопрос поставок Киеву истребителей.По словам собеседника издания, уже предоставленные F-16 являются устаревшими версиями и отличаются от тех, которые стоят на вооружении в США. При этом, отметил Какитани, около трети из полученных истребителей находятся в ремонте, а один уже сбит.Говоря о переданных Францией истребителях Mirage 2000, журналист пояснил, что они тоже не способны дать ВСУ преимущество — их слишком мало, а наращивание военных поставок уже не сможет переломить ситуацию на поле боя в пользу украинских боевиков."Если самолеты Mirage находятся в аналогичном состоянии (Как F-16. — Прим. ред.), то в небо сейчас способны подняться лишь три из них. Итого восемь истребителей на весь парк ВВС Украины &lt;…&gt;. Вот уж иначе не скажешь: великолепные, грандиозные украинские ВВС", — сыронизировал эксперт.Отвечая на вопрос о том, получит ли Украина обещанные самолеты от США и Франции в полном объеме, Какитани усомнился в том, что Украина сможеь просуществовать до этого момента."Неясно, будет ли вообще существовать Украина через три года", — сказал онВ начале октября 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13.Позже представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35.О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.В середине марта издание 19FortyFive выпустило материал, в котором сообщалось, что поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя. Как указал автор статьи, одна из основных проблем заключается в том, ВСУ получили их в очень малом количестве. Кроме того, французские истребители отличаются от имеющихся у украинцев советских образцов: интеграция их в воздушные подразделения потребует усилий. В публикации также подчеркивается, что возможное сложности с доступностью комплектующих для Mirage 2000 повлияет на эффективность самолета, а их стабильные поставки не гарантированы.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006100268.html
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украина, киев, сша, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, f-16, су-35
Украина, Киев, США, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, F-16, Су-35
"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину

Журналист Какитани усомнился, что Украина будет существовать через три года

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в военном аэропорту Мельсбрук
Владимир Зеленский в военном аэропорту Мельсбрук - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в военном аэропорту Мельсбрук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Переданных Украине самолетов F-16 и Mirage не хватит для того, чтобы ВСУ смогли получить преимущество над российской армией, такое мнение высказал в беседе с Yahoo News Japan японский журналист Тэцуя Какитани, изучающий вопрос поставок Киеву истребителей.
По словам собеседника издания, уже предоставленные F-16 являются устаревшими версиями и отличаются от тех, которые стоят на вооружении в США. При этом, отметил Какитани, около трети из полученных истребителей находятся в ремонте, а один уже сбит.
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Говоря о переданных Францией истребителях Mirage 2000, журналист пояснил, что они тоже не способны дать ВСУ преимущество — их слишком мало, а наращивание военных поставок уже не сможет переломить ситуацию на поле боя в пользу украинских боевиков.
"Если самолеты Mirage находятся в аналогичном состоянии (Как F-16. — Прим. ред.), то в небо сейчас способны подняться лишь три из них. Итого восемь истребителей на весь парк ВВС Украины <…>. Вот уж иначе не скажешь: великолепные, грандиозные украинские ВВС", — сыронизировал эксперт.

ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.

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Отвечая на вопрос о том, получит ли Украина обещанные самолеты от США и Франции в полном объеме, Какитани усомнился в том, что Украина сможеь просуществовать до этого момента.
«
"Неясно, будет ли вообще существовать Украина через три года", — сказал он
В начале октября 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13.
Позже представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35.
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О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.
В середине марта издание 19FortyFive выпустило материал, в котором сообщалось, что поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя. Как указал автор статьи, одна из основных проблем заключается в том, ВСУ получили их в очень малом количестве. Кроме того, французские истребители отличаются от имеющихся у украинцев советских образцов: интеграция их в воздушные подразделения потребует усилий. В публикации также подчеркивается, что возможное сложности с доступностью комплектующих для Mirage 2000 повлияет на эффективность самолета, а их стабильные поставки не гарантированы.
Эммануэль Макрон и французские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Как собаки": в США забили тревогу из-за плана Парижа и Лондона по Украине
19 марта, 07:20
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаКиевСШАЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныF-16Су-35
 
 
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