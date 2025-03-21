https://ria.ru/20250321/ukraina-2006349760.html

"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину

"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину - РИА Новости, 21.03.2025

"Великолепные ВВС": в Японии неожиданно высмеяли Украину

Переданных Украине самолетов F-16 и Mirage не хватит для того, чтобы ВСУ смогли получить преимущество над российской армией, такое мнение высказал в беседе с... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T03:01:00+03:00

2025-03-21T03:01:00+03:00

2025-03-21T09:55:00+03:00

украина

киев

сша

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

f-16

су-35

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Переданных Украине самолетов F-16 и Mirage не хватит для того, чтобы ВСУ смогли получить преимущество над российской армией, такое мнение высказал в беседе с Yahoo News Japan японский журналист Тэцуя Какитани, изучающий вопрос поставок Киеву истребителей.По словам собеседника издания, уже предоставленные F-16 являются устаревшими версиями и отличаются от тех, которые стоят на вооружении в США. При этом, отметил Какитани, около трети из полученных истребителей находятся в ремонте, а один уже сбит.Говоря о переданных Францией истребителях Mirage 2000, журналист пояснил, что они тоже не способны дать ВСУ преимущество — их слишком мало, а наращивание военных поставок уже не сможет переломить ситуацию на поле боя в пользу украинских боевиков."Если самолеты Mirage находятся в аналогичном состоянии (Как F-16. — Прим. ред.), то в небо сейчас способны подняться лишь три из них. Итого восемь истребителей на весь парк ВВС Украины <…>. Вот уж иначе не скажешь: великолепные, грандиозные украинские ВВС", — сыронизировал эксперт.Отвечая на вопрос о том, получит ли Украина обещанные самолеты от США и Франции в полном объеме, Какитани усомнился в том, что Украина сможеь просуществовать до этого момента."Неясно, будет ли вообще существовать Украина через три года", — сказал онВ начале октября 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, впоследствии ожидается передача еще 13.Позже представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что Переданные Украине истребители F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с российскими истребителями Су-35.О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.В середине марта издание 19FortyFive выпустило материал, в котором сообщалось, что поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя. Как указал автор статьи, одна из основных проблем заключается в том, ВСУ получили их в очень малом количестве. Кроме того, французские истребители отличаются от имеющихся у украинцев советских образцов: интеграция их в воздушные подразделения потребует усилий. В публикации также подчеркивается, что возможное сложности с доступностью комплектующих для Mirage 2000 повлияет на эффективность самолета, а их стабильные поставки не гарантированы.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006100268.html

https://ria.ru/20250320/rossiya-2006236172.html

https://ria.ru/20250320/makron-2006181809.html

https://ria.ru/20250319/sdelka-2005874915.html

украина

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украина, киев, сша, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, f-16, су-35