https://ria.ru/20250321/ukraina-2006344117.html

В Раде рассказали, что предотвратит обвал украинского ОПК

В Раде рассказали, что предотвратит обвал украинского ОПК - РИА Новости, 21.03.2025

В Раде рассказали, что предотвратит обвал украинского ОПК

Депутат Верховной рады Галина Янченко заявила о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T01:32:00+03:00

2025-03-21T01:32:00+03:00

2025-03-21T01:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Галина Янченко заявила о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений. По словам Янченко, украинская оборонная промышленность способна производить продукцию на 35 миллиардов долларов ежегодно, однако государство закупает лишь на 6 миллиардов, из которых только половина тратится внутри страны. "Ключевое, что нужно сделать, и пока не ясно, есть ли политическая воля, - это открытие экспорта. Контролируемого, дозированного, но открытия экспорта вооружений... Украине нужно открыть дозированный экспорт оружия, иначе наш ОПК может обвалиться", - заявила Янченко в эфире проекта "Тема с Мосейчук" (авторской программы украинской журналистки Натальи Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды). В четверг газета Corriere della Sera сообщала, что Украина предлагает странам Евросоюза разместить в стране производство военной техники после завершения конфликта, чтобы снизить ее стоимость по сравнению с российскими и китайскими аналогами.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html

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украина, россия, верховная рада украины