Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006343235.html
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине
Франция и Италия заблокировала выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T01:09:00+03:00
2025-03-21T01:09:00+03:00
в мире
украина
италия
франция
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Франция и Италия заблокировала выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские дипломатические источники."В то время как большинство из 27 государств-членов, собравшихся в четверг в Брюсселе, сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам", — отмечает издание.По данным издания, разногласия подчеркнули сложности в обеспечении Киева боеприпасами и риски того, что ЕС не в состоянии поддерживать Украину.В четверг итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро, в последних черновиках документа говорится о добровольном характере вложений.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html
https://ria.ru/20240522/mid-1947571377.html
украина
италия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, франция, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Италия, Франция, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине

Bloomberg: Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Франция и Италия заблокировала выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские дипломатические источники.
"В то время как большинство из 27 государств-членов, собравшихся в четверг в Брюсселе, сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам", — отмечает издание.
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
СМИ раскрыли, о чем Украина попросила Италию и Францию
15 марта, 11:16
По данным издания, разногласия подчеркнули сложности в обеспечении Киева боеприпасами и риски того, что ЕС не в состоянии поддерживать Украину.
В четверг итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро, в последних черновиках документа говорится о добровольном характере вложений.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой
22 мая 2024, 08:37
 
В миреУкраинаИталияФранцияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала