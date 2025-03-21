https://ria.ru/20250321/ukraina-2006343235.html
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине
Франция и Италия заблокировала выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T01:09:00+03:00
2025-03-21T01:09:00+03:00
2025-03-21T01:09:00+03:00
в мире
украина
италия
франция
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Франция и Италия заблокировала выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские дипломатические источники."В то время как большинство из 27 государств-членов, собравшихся в четверг в Брюсселе, сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам", — отмечает издание.По данным издания, разногласия подчеркнули сложности в обеспечении Киева боеприпасами и риски того, что ЕС не в состоянии поддерживать Украину.В четверг итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро, в последних черновиках документа говорится о добровольном характере вложений.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250315/pvo-2005168633.html
https://ria.ru/20240522/mid-1947571377.html
украина
италия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, италия, франция, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Италия, Франция, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ: Франция и Италия нанесли удар по Украине
Bloomberg: Франция и Италия заблокировали 5 млрд евро на боеприпасы Украине