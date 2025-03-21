Рейтинг@Mail.ru
"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 21.03.2025 (обновлено: 11:34 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006372269.html
"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России
"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России - РИА Новости, 21.03.2025
"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России
Финляндия стала крупнейшим фронтом Североатлантического альянса против России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:07:00+03:00
2025-03-21T11:34:00+03:00
россия
москва
европа
павел кузнецов
нато
в мире
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003371104_0:25:3074:1754_1920x0_80_0_0_d893d8c7fc842c20ccdbf8b7825c3a6e.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Финляндия стала крупнейшим фронтом Североатлантического альянса против России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Финляндия представляла собой успешный пример нейтральной страны. Но она, присоединившись к альянсу, стала самым большим фронтом НАТО против России", — указал Дизен.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250320/merts-2006133435.html
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006352824.html
россия
москва
европа
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003371104_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7454ebf733c908f434cbbdbce019ca1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европа, павел кузнецов, нато, в мире, финляндия
Россия, Москва, Европа, Павел Кузнецов, НАТО, В мире, Финляндия
"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России

Профессор Дизен: Финляндия стала самым большим фронтом НАТО против России

© Getty Images / Leon NealФинский военнослужащий
Финский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / Leon Neal
Финский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Финляндия стала крупнейшим фронтом Североатлантического альянса против России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«
"Финляндия представляла собой успешный пример нейтральной страны. Но она, присоединившись к альянсу, стала самым большим фронтом НАТО против России", — указал Дизен.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"В истерике". Во Франции пришли в ярость из-за слов Мерца о России
Вчера, 10:44
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Атомная подводная лодка HMS Agamemnon, оснащенная ракетами Trident - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России
04:18
 
РоссияМоскваЕвропаПавел КузнецовНАТОВ миреФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала