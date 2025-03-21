https://ria.ru/20250321/ugroza-2006372269.html

"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России

"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России - РИА Новости, 21.03.2025

"Самый большой". На Западе рассказали об опасной угрозе на границе России

Финляндия стала крупнейшим фронтом Североатлантического альянса против России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:07:00+03:00

2025-03-21T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Финляндия стала крупнейшим фронтом Североатлантического альянса против России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Финляндия представляла собой успешный пример нейтральной страны. Но она, присоединившись к альянсу, стала самым большим фронтом НАТО против России", — указал Дизен.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250320/merts-2006133435.html

https://ria.ru/20250321/ugroza-2006352824.html

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россия, москва, европа, павел кузнецов, нато, в мире, финляндия