Рейтинг@Mail.ru
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 21.03.2025 (обновлено: 14:06 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006352824.html
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 21.03.2025
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России
Британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов, об этом заявил контр-адмирал Королевского... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T04:18:00+03:00
2025-03-21T14:06:00+03:00
в мире
сша
россия
великобритания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006390001_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1274e5d4471eace6f6f1d9b6167663d.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов, об этом заявил контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph."Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. &lt;…&gt; Это должно заставить любого мирового лидера бояться", — сказал он.Пэрри выразил мнение, что Россия, как крупнейшая в мире страна, не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.При этом в материале отмечается, что ядерный флот Великобритании вызывает серьезные опасения: атомным подлодкам Королевского флота Trident уже больше четверти века, а два недавних испытания провалились, что заставило некоторых усомниться в способности Лондона обеспечить эффективное ядерное сдерживание."Подводные лодки Trident старые, и это очевидная проблема. Когда что-то идет не так на подводной лодке, это может привести к катастрофе", — предупредил источник издания.Ситуацию усложняет и тот факт, что ядерные ракеты для британского комплекса производятся в США, а необходимость технической поддержки со стороны Вашингтона возрастает в период ремонта. Таким образом, указано в материале, неизвестно, какая судьба ожидает британский ядерный флот в будущем с учетом изменения политического курса Соединенных Штатов по отношению к союзникам по НАТО."В то время как в прошлом такая зависимость от США не была проблемой, недавние события, когда Трамп предположил, что НАТО больше не может полагаться на поддержку Штатов, могут создать проблемы в будущем", — говорится в статье.Ранее британский таблоид Daily Express сообщил, что Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома.Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963-м президент США Джон Ф. Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с участием американских систем доставки.
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html
https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html
https://ria.ru/20250319/ekspert-2005894671.html
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html
сша
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006390001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35f994206c9f9580df142b9bd1db5062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, великобритания, нато
В мире, США, Россия, Великобритания, НАТО
"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России

Контр-адмирал ВМС Британии Пэрри пригрозил уничтожением 40 российских городов

© Getty Images / WPA PoolАтомная подводная лодка HMS Agamemnon, оснащенная ракетами Trident
Атомная подводная лодка HMS Agamemnon, оснащенная ракетами Trident - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / WPA Pool
Атомная подводная лодка HMS Agamemnon, оснащенная ракетами Trident
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов, об этом заявил контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph.
«
"Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии
19 марта, 18:33
Пэрри выразил мнение, что Россия, как крупнейшая в мире страна, не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.
При этом в материале отмечается, что ядерный флот Великобритании вызывает серьезные опасения: атомным подлодкам Королевского флота Trident уже больше четверти века, а два недавних испытания провалились, что заставило некоторых усомниться в способности Лондона обеспечить эффективное ядерное сдерживание.
"Подводные лодки Trident старые, и это очевидная проблема. Когда что-то идет не так на подводной лодке, это может привести к катастрофе", — предупредил источник издания.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Британии сделали тяжелое признание о России из-за плана Стармера
18 марта, 09:54
Ситуацию усложняет и тот факт, что ядерные ракеты для британского комплекса производятся в США, а необходимость технической поддержки со стороны Вашингтона возрастает в период ремонта. Таким образом, указано в материале, неизвестно, какая судьба ожидает британский ядерный флот в будущем с учетом изменения политического курса Соединенных Штатов по отношению к союзникам по НАТО.
"В то время как в прошлом такая зависимость от США не была проблемой, недавние события, когда Трамп предположил, что НАТО больше не может полагаться на поддержку Штатов, могут создать проблемы в будущем", — говорится в статье.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа
19 марта, 10:09
Ранее британский таблоид Daily Express сообщил, что Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома.
Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963-м президент США Джон Ф. Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с участием американских систем доставки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Не о чем говорить". Зеленский высказался о нейтральном статусе Украины
Вчера, 18:24
 
В миреСШАРоссияВеликобританияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала