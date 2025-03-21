https://ria.ru/20250321/ugroza-2006352824.html

"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России

"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 21.03.2025

"Испепелить 40 городов": в Британии выступили с угрозами в адрес России

Британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов, об этом заявил контр-адмирал Королевского... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T04:18:00+03:00

2025-03-21T04:18:00+03:00

2025-03-21T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов, об этом заявил контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph."Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться", — сказал он.Пэрри выразил мнение, что Россия, как крупнейшая в мире страна, не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.При этом в материале отмечается, что ядерный флот Великобритании вызывает серьезные опасения: атомным подлодкам Королевского флота Trident уже больше четверти века, а два недавних испытания провалились, что заставило некоторых усомниться в способности Лондона обеспечить эффективное ядерное сдерживание."Подводные лодки Trident старые, и это очевидная проблема. Когда что-то идет не так на подводной лодке, это может привести к катастрофе", — предупредил источник издания.Ситуацию усложняет и тот факт, что ядерные ракеты для британского комплекса производятся в США, а необходимость технической поддержки со стороны Вашингтона возрастает в период ремонта. Таким образом, указано в материале, неизвестно, какая судьба ожидает британский ядерный флот в будущем с учетом изменения политического курса Соединенных Штатов по отношению к союзникам по НАТО."В то время как в прошлом такая зависимость от США не была проблемой, недавние события, когда Трамп предположил, что НАТО больше не может полагаться на поддержку Штатов, могут создать проблемы в будущем", — говорится в статье.Ранее британский таблоид Daily Express сообщил, что Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома.Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963-м президент США Джон Ф. Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с участием американских систем доставки.

https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html

https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html

https://ria.ru/20250319/ekspert-2005894671.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html

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