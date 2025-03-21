https://ria.ru/20250321/uchenye-2006367226.html

Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи

Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи - РИА Новости, 21.03.2025

Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи

Исследователи из Китая и Южной Африки использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире линии квантовой... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:22:00+03:00

2025-03-21T08:22:00+03:00

2025-03-21T11:00:00+03:00

наука

китай

южная африка

пекин

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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Исследователи из Китая и Южной Африки использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире линии квантовой связи, пишет газета South China Morning Post. Как пишет газета, исследователи задействовали китайский квантовый микроспутник Цзинань-1 для установления связи между Стелленбосским университетом в Южной Африке и базой в Пекине, управляемой учеными из Университета науки и технологий Китая. “Используя общий шифровальный ключ, команда передала через спутник два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Стелленбосского университета — на расстояние 12,9 тысячи километров”, - говорится в статье. “Это достижение служит прочным фундаментом для наших будущих планов по запуску нескольких микроспутников и созданию обширной сети оптических наземных станций, что приблизит нас к реализации практической квантовой спутниковой группировки”, - приводит статья слова исследователей.

https://ria.ru/20250220/kamera-2000446588.html

китай

южная африка

пекин

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, южная африка, пекин