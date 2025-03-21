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Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи - РИА Новости, 21.03.2025
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Наука
 
08:22 21.03.2025 (обновлено: 11:00 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/uchenye-2006367226.html
Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи
Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи - РИА Новости, 21.03.2025
Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи
Исследователи из Китая и Южной Африки использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире линии квантовой... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:22:00+03:00
2025-03-21T11:00:00+03:00
наука
китай
южная африка
пекин
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Исследователи из Китая и Южной Африки использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире линии квантовой связи, пишет газета South China Morning Post. Как пишет газета, исследователи задействовали китайский квантовый микроспутник Цзинань-1 для установления связи между Стелленбосским университетом в Южной Африке и базой в Пекине, управляемой учеными из Университета науки и технологий Китая. “Используя общий шифровальный ключ, команда передала через спутник два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Стелленбосского университета — на расстояние 12,9 тысячи километров”, - говорится в статье. “Это достижение служит прочным фундаментом для наших будущих планов по запуску нескольких микроспутников и созданию обширной сети оптических наземных станций, что приблизит нас к реализации практической квантовой спутниковой группировки”, - приводит статья слова исследователей.
https://ria.ru/20250220/kamera-2000446588.html
китай
южная африка
пекин
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китай, южная африка, пекин
Наука, Китай, Южная Африка, Пекин
Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи

Ученые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи

© Фото : Stellenbosch UniversityУченые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи
Ученые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Stellenbosch University
Ученые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Исследователи из Китая и Южной Африки использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире линии квантовой связи, пишет газета South China Morning Post.
Как пишет газета, исследователи задействовали китайский квантовый микроспутник Цзинань-1 для установления связи между Стелленбосским университетом в Южной Африке и базой в Пекине, управляемой учеными из Университета науки и технологий Китая.
«
“Используя общий шифровальный ключ, команда передала через спутник два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Стелленбосского университета — на расстояние 12,9 тысячи километров”, - говорится в статье.
“Это достижение служит прочным фундаментом для наших будущих планов по запуску нескольких микроспутников и созданию обширной сети оптических наземных станций, что приблизит нас к реализации практической квантовой спутниковой группировки”, - приводит статья слова исследователей.
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