Ученые создали самую длинную в мире линию квантовой связи
Ученые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи
© Фото : Stellenbosch UniversityУченые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи
Ученые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Исследователи из Китая и Южной Африки использовали недорогой микроспутник и портативные наземные станции для создания самой длинной в мире линии квантовой связи, пишет газета South China Morning Post.
Как пишет газета, исследователи задействовали китайский квантовый микроспутник Цзинань-1 для установления связи между Стелленбосским университетом в Южной Африке и базой в Пекине, управляемой учеными из Университета науки и технологий Китая.
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“Используя общий шифровальный ключ, команда передала через спутник два изображения — Великой Китайской стены и кампуса Стелленбосского университета — на расстояние 12,9 тысячи километров”, - говорится в статье.
“Это достижение служит прочным фундаментом для наших будущих планов по запуску нескольких микроспутников и созданию обширной сети оптических наземных станций, что приблизит нас к реализации практической квантовой спутниковой группировки”, - приводит статья слова исследователей.
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