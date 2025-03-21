https://ria.ru/20250321/tts-2006603697.html

Суд частично удовлетворил иски родных погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Суд частично удовлетворил иски родных погибших в ТЦ "Зимняя вишня" - РИА Новости, 21.03.2025

Суд частично удовлетворил иски родных погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил одиннадцать исков родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово о компенсации морального вреда к МЧС... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:07:00+03:00

2025-03-21T23:07:00+03:00

2025-03-21T23:08:00+03:00

происшествия

кемерово

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил одиннадцать исков родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено частично", - сказано в картотеке. Так, в пятницу суд принял решение о частичном удовлетворении требований по одиннадцати исковым заявлениям. Сумма взысканных денежных средств не сообщается. Согласно картотеке, 21 марта суд рассматривал ещё семь аналогичных исков, однако решения по ним в настоящее время в картотеке суда не уточняются. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250302/sud-2002527275.html

https://ria.ru/20241123/kemerovo-1985305587.html

кемерово

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происшествия, кемерово, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)