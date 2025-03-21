https://ria.ru/20250321/tseny-2006470522.html
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА
Правительство России будет мониторить формирование цен на беспилотники в рамках плана по обеспечению потребностей в них, следует из поручения президента РФ... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:39:00+03:00
2025-03-21T14:39:00+03:00
2025-03-21T14:39:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России будет мониторить формирование цен на беспилотники в рамках плана по обеспечению потребностей в них, следует из поручения президента РФ Владимира Путина. Перечень поручений главы государства по итогам совещания о развитии беспилотных авиационных систем, которое состоялось 28 января, опубликован в пятницу на сайте Кремля. В частности, правительству РФ поручено к 1 сентября проанализировать потребности органов власти и организаций в беспилотных авиасистемах и по результатам этого анализа утвердить план обеспечения таких потребностей. Затем кабмин должен обеспечить исполнение этого плана и "проводить мониторинг его реализации, в том числе на предмет формирования цен на беспилотные авиационные системы". Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2025 года, а далее – раз в полгода.
https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
https://ria.ru/20250321/bpla-2006468362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА
Путин поручил правительству мониторить формирование цен на БПЛА