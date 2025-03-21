Рейтинг@Mail.ru
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tseny-2006470522.html
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА
Правительство России будет мониторить формирование цен на беспилотники в рамках плана по обеспечению потребностей в них, следует из поручения президента РФ... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:39:00+03:00
2025-03-21T14:39:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России будет мониторить формирование цен на беспилотники в рамках плана по обеспечению потребностей в них, следует из поручения президента РФ Владимира Путина. Перечень поручений главы государства по итогам совещания о развитии беспилотных авиационных систем, которое состоялось 28 января, опубликован в пятницу на сайте Кремля. В частности, правительству РФ поручено к 1 сентября проанализировать потребности органов власти и организаций в беспилотных авиасистемах и по результатам этого анализа утвердить план обеспечения таких потребностей. Затем кабмин должен обеспечить исполнение этого плана и "проводить мониторинг его реализации, в том числе на предмет формирования цен на беспилотные авиационные системы". Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2025 года, а далее – раз в полгода.
https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
https://ria.ru/20250321/bpla-2006468362.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА

Путин поручил правительству мониторить формирование цен на БПЛА

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России будет мониторить формирование цен на беспилотники в рамках плана по обеспечению потребностей в них, следует из поручения президента РФ Владимира Путина.
Перечень поручений главы государства по итогам совещания о развитии беспилотных авиационных систем, которое состоялось 28 января, опубликован в пятницу на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
Вчера, 14:36
В частности, правительству РФ поручено к 1 сентября проанализировать потребности органов власти и организаций в беспилотных авиасистемах и по результатам этого анализа утвердить план обеспечения таких потребностей.
Затем кабмин должен обеспечить исполнение этого плана и "проводить мониторинг его реализации, в том числе на предмет формирования цен на беспилотные авиационные системы". Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2025 года, а далее – раз в полгода.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Предприятие "Роскосмоса" обеспечит онлайн-связь для БПЛА по всей России
Вчера, 14:33
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала