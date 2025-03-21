https://ria.ru/20250321/tseny-2006470522.html

Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА

Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025

Правительство будет мониторить формирование цен на БПЛА

Правительство России будет мониторить формирование цен на беспилотники в рамках плана по обеспечению потребностей в них, следует из поручения президента РФ... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:39:00+03:00

2025-03-21T14:39:00+03:00

2025-03-21T14:39:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России будет мониторить формирование цен на беспилотники в рамках плана по обеспечению потребностей в них, следует из поручения президента РФ Владимира Путина. Перечень поручений главы государства по итогам совещания о развитии беспилотных авиационных систем, которое состоялось 28 января, опубликован в пятницу на сайте Кремля. В частности, правительству РФ поручено к 1 сентября проанализировать потребности органов власти и организаций в беспилотных авиасистемах и по результатам этого анализа утвердить план обеспечения таких потребностей. Затем кабмин должен обеспечить исполнение этого плана и "проводить мониторинг его реализации, в том числе на предмет формирования цен на беспилотные авиационные системы". Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2025 года, а далее – раз в полгода.

https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html

https://ria.ru/20250321/bpla-2006468362.html

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экономика, россия, владимир путин, технологии