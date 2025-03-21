https://ria.ru/20250321/tsb-2006551735.html

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 21.03.2025

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России сохранил еще на шесть месяцев — до 30 сентября 2025 года — ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:40:00+03:00

2025-03-21T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Банк России сохранил еще на шесть месяцев — до 30 сентября 2025 года — ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно", — уточнили в ЦБ.Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов: за месяц не более десяти тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.Уточняется, что физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран."Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", — добавляется в пресс-релизе.Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

https://ria.ru/20250307/valyuta-2003627528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия