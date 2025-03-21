Рейтинг@Mail.ru
Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 21.03.2025 (обновлено: 18:17 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tsb-2006551735.html
Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 21.03.2025
Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России сохранил еще на шесть месяцев — до 30 сентября 2025 года — ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:40:00+03:00
2025-03-21T18:17:00+03:00
экономика
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Банк России сохранил еще на шесть месяцев — до 30 сентября 2025 года — ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. &quot;Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно&quot;, — уточнили в ЦБ.Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов: за месяц не более десяти тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.Уточняется, что физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.&quot;Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках&quot;, — добавляется в пресс-релизе.Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
https://ria.ru/20250307/valyuta-2003627528.html
https://ria.ru/20241228/vklady-1991822186.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ РФ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября 2025 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Банк России сохранил еще на шесть месяцев — до 30 сентября 2025 года — ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор.
«

"Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно", — уточнили в ЦБ.

Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
7 марта, 14:17
Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов: за месяц не более десяти тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
Уточняется, что физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
«

"Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", — добавляется в пресс-релизе.

Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов
28 декабря 2024, 11:55
 
ЭкономикаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала