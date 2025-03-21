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ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля - РИА Новости, 21.03.2025
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16:29 21.03.2025 (обновлено: 16:30 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tsb-2006529032.html
ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля
ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля
Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:29:00+03:00
2025-03-21T16:30:00+03:00
экономика
алексей заботкин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Вы правы, что значительная волатильность курса (рубля - ред.) осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий, но я хочу обратить внимание, что если посмотреть на динамику курса не через призму трех-четырех недель или трех месяцев, а через призму последнего года, то обменный курс рубля и к доллару и к юаню примерно там же находится, где он был летом прошлого года, что было самой крепкой точкой за весь прошлый год", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. "Поэтому говорить о том, что произошло какое-то систематическое ослабление или укрепление рубля, вообще преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен", - добавил он.
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экономика, алексей заботкин
Экономика, Алексей Заботкин
ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля

Заботкин: колебания курса рубля связаны с изменчивыми внешними условиями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Вы правы, что значительная волатильность курса (рубля - ред.) осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий, но я хочу обратить внимание, что если посмотреть на динамику курса не через призму трех-четырех недель или трех месяцев, а через призму последнего года, то обменный курс рубля и к доллару и к юаню примерно там же находится, где он был летом прошлого года, что было самой крепкой точкой за весь прошлый год", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Поэтому говорить о том, что произошло какое-то систематическое ослабление или укрепление рубля, вообще преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен", - добавил он.
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