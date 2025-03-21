https://ria.ru/20250321/tsb-2006529032.html

ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля

ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля - РИА Новости, 21.03.2025

ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля

Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:29:00+03:00

2025-03-21T16:29:00+03:00

2025-03-21T16:30:00+03:00

экономика

алексей заботкин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Вы правы, что значительная волатильность курса (рубля - ред.) осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий, но я хочу обратить внимание, что если посмотреть на динамику курса не через призму трех-четырех недель или трех месяцев, а через призму последнего года, то обменный курс рубля и к доллару и к юаню примерно там же находится, где он был летом прошлого года, что было самой крепкой точкой за весь прошлый год", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. "Поэтому говорить о том, что произошло какое-то систематическое ослабление или укрепление рубля, вообще преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен", - добавил он.

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экономика, алексей заботкин